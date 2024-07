Direct France-Egypte : les handballeurs français dos au mur après deux défaites aux JO de Paris 2024... Suivez le match dès 19 heures

Lancer enfin ses Jeux olympiques. Largement dominée par le Danemark (37-29) samedi, puis par la Norvège (27-22) lundi, l'équipe de France doit impérativement retrouver la recette olympique si elle souhaite conserver son titre.

"Un peu au pied du mur". Après le revers face à la Norvège, Guillaume Gille a estimé que ses Bleus commençaient à rentrer "de plus en plus dans une forme d'urgence". Celui qui a volontairement choisi la poule la plus dure pour éviter de retrouver ces adversaires trop tôt en phase à élimination est peut-être en train de perdre son pari.

Une qualification encore à la portée des Bleus. La France est encore loin d'être éliminée. Avec quatre équipes qualifiées dans chaque poules (de six équipes), les Tricolores ont encore leur destin entre leurs mains, mais n'ont plus le droit à l'erreur. Ils doivent faire un sans-faute et espérer un faux-pas de la Norvège pour reprendre la deuxième place aux Scandinaves et affronter un adversaire plus abordable en quarts.

Se rassurer sur son jeu. La menace d'élimination écartée pour le moment, le plus inquiétant pour les Bleus restent le niveau affiché tant offensivement que défensivement. Guillaume Gille doit donc se servir de ces matchs face à des adversaires plus abordables pour relancer la dynamique et les automatismes.