Direct France-Chine : les Bleues du volley encore dos au mur... Suivez avec nous leur deuxième match aux JO de Paris 2024

Un enchaînement très compliqué. Largement battues lors de leur tout premier match de leur histoire aux Jeux olympiques face à la Serbie lundi, les Bleues du volley affrontent jeudi 1er août la Chine, championne olympique lors des JO de Rio en 2016. L'équipe de France, 19e nation mondiale qualifiée en qualité de pays organisateur, est donc condamnée à espérer un exploit pour se qualifier en quarts de finale de la compétition.

La Chine en pleine confiance. Si elles ont échoué à se qualifier pour les quarts de finale à Tokyo en 2021, les Chinoises ont beaucoup mieux lancé leur tournoi à Paris, en battant les Américaines tenantes du titre 3-2 dans le choc de la première journée du groupe A. En manque de résultats lors des dernières compétitions internationales - une sixième place en championnat du monde, une autre sixième place en Ligue des nations - l'équipe de Chine a placé la barre haut dès son arrivée dans la capitale.

Des débuts "encourageants" pour les Bleues. Malgré la défaite lors du premier match, la libero Juliette Gelin, a préféré retenir des débuts "plus encourageants que frustrants" et "des bonnes phases de bloc défense". Les Françaises ne se font pas d'illusions sur la suite du tournoi mais veulent juste "prendre tous les matches qu'on peut gagner, aller chercher les sets et faire douter les adversaires pour que petit à petit, on se cale sur le niveau international".

• Des Bleues dans la poule de la mort. Après avoir été défaites par la Serbie, double championne du monde, en trois sets, les Françaises ont rendez-vous avec une "équipe surdimensionnée physiquement", selon Emmanuel Fouchet, manager de l'équipe. Un défi de taille qui peut en cacher un autre, puisque le dernier adversaire des Bleues ne sera autre que les Etats-Unis, championnes olympiques en titre.