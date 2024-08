Direct France-Brésil : les Bleues du foot en quarts de finale avec l'objectif d'une médaille olympique... Suivez avec nous le match à partir de 21 heures

Petit point infirmerie : Wendie Renard, forfait face à la Nouvelle-Zélande lors du dernier match de poules, va bien reprendre son brassard de capitaine ce soir. Et autre bonne nouvelle : les latérales Sakina Karchaoui et Selma Bacha, touchées respectivement au muscle fessier et aux adducteurs et qui s'étaient entraînées à part hier, sont bien présentes dans le groupe.