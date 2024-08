Direct France-Allemagne : une finale de groupe aux JO pour Wembanyama face aux champions du monde... Suivez avec nous le match de basket à partir de 21 heures

Un choc pour la première place du groupe. Les Français affrontent à 21 heures l'Allemagne pour le dernier match du groupe B, vendredi 2 août. L'équipe de France de basketball attire les foules à Villeneuve-d'Ascq (Nord), mais même avec Victor Wembanyama, les Bleus peinent à maîtriser leur match depuis le début de la compétition. Au stade Pierre-Mauroy, les joueurs de Vincent Collet ont l'occasion de se rassurer et de s'offrir un quart de finale plus abordable face à une Allemagne forte collectivement et championne du monde en 2023.

Dévélopper du jeu. Peu convaincants lors de leurs deux premières rencontres, les Bleus ont failli perdre face au Japon. Ils ont dû s'en remettre à un panier miraculeux de Matthew Strazel, seule satisfaction du début de tournoi, pour arracher la prolongation. Les qualités de l'équipe sont difficilement perceptibles et la marge de progression est énorme.

Des matchs amicaux encourageants en juillet contre l'Allemagne. Si les champions du monde ont de meilleures références depuis quelques années, les dernières confrontations entre Français et Allemands ont été équilibrées. Lors d'une tournée de matchs amicaux au début du mois de juillet, les Français s'étaient d'abord imposés assez nettement lors du premier match (90-66), avec un excellent Victor Wembanyama, avant de s'incliner de manière plus étroite dans le second (70-65).

Une première place pour éviter les Etats-Unis en quarts. A égalité avec deux victoires chacune, la France et l'Allemagne sont déjà qualifiées pour les quarts et vont jouer la première place du groupe B lors de ce match. Finir en tête permettrait de ne pas affronter les Américains, grands favoris de la compétition, dès les quarts de finale. Le tirage au sort du tableau final aura lieu le dimanche 4 août, après la fin de la phase de poules. Les équipes qui ont terminé premières de leur groupe ne pourront pas s'affronter en quarts.