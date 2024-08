Direct Finale du 100 m masculin, Nawal Meniker en quête d'une médaille au saut en hauteur... Suivez avec nous l'intense soirée d'athlétisme aux JO 2024

Qui est l'homme le plus rapide du monde ? La réponse sera donnée, dimanche 4 août, au terme d'une finale du 100 m masculin (21h50 en direct sur France télévisions et france.tv) plus indécise que jamais. Au cœur de cette soirée rythmée par les finales, les Français tenteront, eux, de décrocher la première médaille de l'athlétisme tricolore, souvent décrié pour son manque de réussite. Les finales de saut en hauteur féminin (19h55) et du lancer de marteau masculin (20h35) seront à surveiller.

Une âpre bataille sur le 100 m. Noah Lyles, champion du monde en titre, pourra-t-il s'adjuger la plus prestigieuse des médailles d'or ? L'Américain n'a pris que la deuxième place de sa série (10"04) samedi et quelques concurrents plus rapides que lui cette saison seront à ses trousses : le Jamaïcain Kishane Thompson, qui a été le meilleur cet été, l'Italien Marcell Jacob, champion olympique surprise en 2021, le Jamaïcain Oblique Seville, qui a battu Lyles en début de saison... La compétition reste ouverte.

Nawal Meniker unique représentante française à la hauteur. Vendredi, elle a franchi une barre à 1,92 m et terminé 8e du concours de qualification, s'offrant ainsi une chance de gagner une médaille. Pour ses premiers JO, l'athlète de 26 ans sera la seule Tricolore en finale, sans Solène Gicquel, éliminée avec un meilleur saut à 1,88 m.

De père en fils. A 26 ans, Yann Chaussinand fait perdurer la tradition familiale du lancer de marteau. Aux Jeux olympiques 2000, son père David avait terminé à la 11e place de la finale. Vingt-quatre ans plus tard, Yann a, lui, pris la 7e place du concours de qualification avec un jet à 76,86 m et se hisse lui aussi en finale.