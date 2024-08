Direct Cyclisme aux JO 2024 : la butte Montmartre juge de paix entre Lotte Kopecky et Demi Vollering ? Suivez la course en ligne femmes

Face aux deux favorites, trois Françaises : Juliette Labous, Audrey Cordon-Ragot et Victoire Berteau défendront les chances tricolores, dimanche.

Nouveau duel belgo-néerlandais en perspective. Au lendemain de la course des hommes remportée par le Belge Remco Evenepoel, ces deux nations sont les plus à même de rafler la victoire sur la course en ligne femmes, dimanche 4 août (14 heures, en direct sur France télévisions et france.tv). Sur un parcours de 158 km, similaire à celui des hommes et idéal pour les puncheuses et sprinteuses, les Belges peuvent compter sur Lotte Kopecky, victorieuse de la Strade Bianche et de Paris-Roubaix en 2024.

Les Pays-Bas arrivent, eux, avec une armada de talents. Leurs quatre coureuses, dont Demi Vollering, championne du monde en titre et Marianne Vos, en or aux JO de Londres 2012, peuvent toutes prétendre au podium. Côté français, Juliette Labous, 4e de la Vuelta 2024, sera la meilleure chance de médaille. Elle sera accompagnée d'Audrey Cordon-Ragot et de la spécialiste de la piste, Victoire Berteau.

