Direct Cyclisme aux JO 2024 : Julian Alaphilippe décrochera-t-il le titre olympique ? Suivez la course en ligne sur les pentes de Montmartre

Le double champion du monde et trois autres Français seront notamment opposés à Wout Van Aert et Mathieu van der Poel, samedi sur un parcours de 273 km.

C'est une des courses les plus attendues des Jeux olympiques. Le top départ de la course en ligne masculine de cyclisme est donné à 11 heures, samedi 3 août. Partis au pied de la tour Eiffel, ils seront 90 coureurs, dont quatre Français : Valentin Madouas, Kévin Vauquelin, Christophe Laporte, le champion d'Europe en titre, et Julian Alaphilippe, champion du monde en 2020 et 2021, avec de vraies chances de médailles. Sous le mandat du sélectionneur Thomas Voeckler, les Bleus ont déjà remporté neuf médailles en 11 campagnes internationales.

Sur un parcours long de 273 km, marqué par la montée à trois reprises de la butte Montmartre, les puncheurs et amateurs de classiques flandriennes auront un coup à jouer. Parmi les principaux favoris, on retrouvera donc le Belge Wout Van Aert, vice-champion olympique en titre, et son rival néerlandais Mathieu van der Poel, qui a cette fois fait l'impasse sur le VTT. Mais, avec des équipes de quatre coureurs maximum et sans oreillettes, des surprises ne sont pas à exclure. Tadej Pogacar, vainqueur du Tour de France 2024, a, lui, déclaré forfait.