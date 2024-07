Direct Paris 2024, J-9 : la baignade d'Anne Hidalgo dans la Seine, la flamme olympique dans l'Aisne... Suivez avec nous l'actualité des Jeux olympiques

A la suite de son plongeon dans la Seine, Anne Hidalgo, la maire de Paris, s'est exprimée sur le réinvestissement du fleuve. "Sans les Jeux, on ne l'aurait pas fait (...). Faire en sorte de récupérer le fleuve pour ses habitants, pour s'y baigner... Imaginez, dans un an, un site de baignade ici, une piscine, pour tous ceux qui voudront venir nager. Et on aura trois autres sites de baignade. Nous avons besoin d'adapter nos villes au changement climatique et retrouver le fleuve. Le bord a été une première conquête avec ses voies piétonnes et ensuite pouvoir plonger dans l'eau."