Reportage "Mieux vaut ça que la pluie" : comment les spectateurs des JO de Paris 2024 s'acclimatent à la canicule

"Vous me dîtes si vous voyez un chapeau." Michèle profite de la pause des matchs de beach-volley, lundi 29 juillet, pour partir en quête d'un couvre-chef. Son éventail ne suffit plus. Son compagnon, Olivier, casquette sur le crâne, a anticipé les fortes chaleurs qui se sont invitées à Paris pour les Jeux olympiques. "On ne va pas se plaindre quand même, on est arrivé sous la pluie, sourit la femme. Voir le beach-volley sous les gouttes, ça aurait été dommage."

à lire aussi DIRECT. JO de Paris 2024 : suivez avec nous les épreuves du mardi 30 juillet

Mardi, le mercure a encore grimpé, avec jusqu'à 35°C attendus en Ile-de-France en fin de journée. Une hausse qui inquiète, alors que la plupart des tribunes temporaires ne sont pas ombragées. C'est le cas sur l'impressionnant site de beach-volley, au pied de la tour Eiffel, ou encore au parc urbain de la Concorde et à Roland-Garros. Le coup de chaud menace aussi le Stade de France, théâtre de la finale féminine de rugby à 7, mardi soir, ainsi que le stade Yves-du-Manoir, à Colombes (Hauts-de-Seine), où se déroulent les éliminatoires de hockey sur gazon.

Casquette, lunettes, parapluie et crème solaire

Camille, en route pour le tennis, s'attend à "souffrir". "Je déteste le soleil, confie-t-elle. Ma météo idéale, c'est 22°C à l'ombre." Très précautionneuse, elle a prévu une robe légère, "qui couvre les épaules", de la crème solaire, une casquette, beaucoup d'eau, du Doliprane pour le mal de tête, un ventilateur de poche et même un petit parapluie. Avec cet attirail, "je me mettrai en haut si je gêne la vue des autres spectateurs", glisse-t-elle.

"Je sais que ça va me gâcher un peu le plaisir. J’ai peur du coup de chaud sur la tête." Camille, supportrice à Roland-Garros à franceinfo

Les supporters étrangers découvrent aussi la touffeur parisienne. "Il fait très chaud, ça ressemble à ce qu'on peut vivre à Hong Kong en ce moment", observent trois amies. Au traditionnel triptyque parapluie-éventail-crème solaire, elles ajoutent un poncho avec capuche et visière. "Vous n'avez pas ça en France", sourit l'une d'elles.

"C'est bon pour le bronzage"

Près des zones de compétition, chaque coin d'ombre devient une oasis salvatrice. Inès et Philomène, croisées devant l'Arena de la Défense, préfèrent voir le verre à moitié plein. "C'est bon pour le bronzage et (...) il vaut mieux ça que la pluie", estime Inès.

Devant le Grand Palais, lundi, Ghislain tartine son fils d'anti-UV, avant de filer au beach-volley. "On est content d'avoir des tickets pour la session du soir, il fera moins chaud. La journée, ça aurait été intenable", estime-t-il. Sous la Dame de fer, les casquettes fleurissent dans les échoppes de produits dérivés et partent comme "des petits pains", affirme une vendeuse, Sarita.

Un père tartine son fils de crème solaire devant le Grand Palais, à Paris, durant les JO, le 29 juillet 2024. (RAPHAEL GODET / FRANCEINFO)

Les organisateurs ont anticipé cette vague de chaleur. Dès lundi, Ile-de-France Mobilités et la Région ont activé leur plan canicule. Au menu, 2,5 millions de briquettes d'eau offertes sur l'ensemble du réseau de transports en commun, des fontaines à eau dans certaines gares et stations, des zones d'ombre, des brumisateurs et une distribution de 200 000 chapeaux, éventails et gourdes pour les spectateurs.

Les visiteurs ont aussi reçu un SMS du Comité d'organisation des Jeux olympiques précisant "ce qu'on pouvait prendre et ce qui était interdit", rapporte Laetitia, croisée dans les travées de Roland-Garros. Ainsi, un chapeau à large bord, un petit parapluie ou encore une gourde de 75 cl sont autorisés.

A la sécurité, "on est moins concentré"

La logistique mise en place connaît parfois quelques ratés. A Versailles, "il y a 25 personnes qui font la queue à la fontaine, c'est sous-dimensionné", déplore Raphaël. Deux CRS postés devant l'Arena de la Défense révèlent qu'ils sont mieux lotis pour se désaltérer. "On nous fournit deux bouteilles d'un litre et demi par jour", affirment-ils. Pour autant, au soleil, "avec l'équipement et la couleur sombre, on risque d'avoir chaud".



Djibril, agent de sécurité au Grand Palais, en sait quelque chose. "Nous sommes tout en noir : pantalon noir, chaussures noires, tee-shirt noir. Je n'ai pas reçu de consigne pour le moment me disant que le bermuda était autorisé", souffle-t-il. Il dit devoir redoubler de vigilance, car, avec la chaleur, "on fatigue plus vite, on est moins concentré et donc on peut voir moins de choses".

Peu de risques pour les athlètes

Les bénévoles s'en sortent parfois mieux. Arbitre au skatepark de la Concorde, Marine peut compter sur un auvent au-dessus de sa chaise. "Cela protège bien", savoure-t-elle, lundi. "C'est le premier jour où on les teste, vu que les épreuves avaient été reportées samedi en raison de la pluie."

Autre avantage, elle possède un accessoire qui fait des envieux : le couvre-chef des volontaires. Large, souple... "On me demande toutes les dix minutes où on peut l'acheter. Hélas, il n'est pas en vente !", s'excuse-t-elle. Philippe, bénévole sur le Champ-de-Mars, enrage d'ailleurs de s'être fait voler le sien dans le métro : "Je l'avais coincé sous ma cuisse", lâche-t-il.

Au parc urbain, place de la Concorde, le soleil et la chaleur écrasent les spectateurs, bien heureux de se rafraîchir avec les brumisateurs. Chaque coin d'ombre est prisé. Les volontaires indiquent à longueur de temps où se trouvent les fontaines.@franceinfo #Paris2024 pic.twitter.com/kWaGmUxirI — Anaïs Brosseau (@Anais_Brosseau) July 30, 2024

Peu de risque en revanche pour les athlètes. "Chez une personne lambda, il y a un déficit de performance à partir de 26°C, mais c'est différent chez les sportifs de haut niveau. Ils sont très entraînés", explique le médecin du sport Ando Radafy. Seule crainte pour eux à Paris : le coup de chaud, qui touche surtout les sportifs du fond et du demi-fond.

Les olympiens, comme le public, ne sont pas au bout de leurs peines, puisque ce premier épisode caniculaire de l'été est prévu jusqu'à mercredi. Des orages "fortement pluvieux" pourraient même s'abattre mardi soir sur la capitale. L'Ile-de-France a été placée, avec dix autres départements, en vigilance orange.