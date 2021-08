JO 2021 : la fin du décathlon de Mayer, les Bleus des sports collectifs visent la finale... Ce qu'il ne faut pas manquer jeudi à Tokyo

Avec les trois équipes de France masculines de basket, volley et handball en course pour la finale, le début du pentathlon moderne masculin, la finale d'escalade avec Mickaël Mawem, l'athlétisme et le cyclisme sur piste, la journée s'annonce riche et palpitante, jeudi 5 août, alors que la nuit a déjà été intense.

Volley : l'équipe de France veut écrire l'histoire

Un moment d'histoire attend le volley tricolore jeudi, à l'Ariake Arena. Les Bleus disputent la première demi-finale olympique de leur histoire, un exploit arraché après un combat titanesque contre l'ogre polonais, renversé en cinq sets (21-25, 25-22, 21-25, 25-21, 15-9, 2h38 de jeu). Jean Patry (21 points), Earvin Ngapeth (17) et Trévor Clévenot (16) ont joué les artilleurs en chef et peuvent accrocher une première médaille olympique à condition de battre l'Argentine. Une demie en forme de revanche après la victoire des Sud-Américains sur les Bleus en phase de poules (2-3). Une défaite qui avait failli précipiter l'élimination des hommes de Laurent Tillie, qui reviennent de (très) loin dans ce tournoi.

>> Suivez le match de volley France - Argentine à partir de 14h sur france.tv

Handball : la France grande favorite face à l'Égypte

Après les titres olympiques conquis à Pékin (2008) puis Londres (2012), l'équipe de France rêve de récupérer sa couronne, perdue à Rio. Impressionnants en quarts de finale contre Bahreïn (42-28), les Bleus retrouvent l'Égypte pour une place en finale, une nation qu'ils ont toujours battue en huit confrontations. Face à l'équipe-surprise du tournoi, les joueurs de Guillaume Gille partent largement favoris et pourraient retrouver le Danemark, leur bourreau en finale des JO 2016, ou l'Espagne pour la médaille d'or.

>> Suivez le match de handball France - Egypte à partir de 10h sur france.tv

Pentathlon moderne : un duo de Valentin en escrime

Après les deux Françaises Elodie Clouvel et Marie Oteiza, qui ont débuté un peu plus tôt dans la matinée, c'est au tour des hommes de se lancer dans leur pentathlon, à partir de 9h30. Les deux Tricolores engagés, Valentin Prades et Valentin Belaud, vont croiser le fer avec leurs adversaires lors de la première épreuve, l'escrime. Quatrième des Jeux olympiques de Rio et vice-champion du monde 2018, Valentin Prades vise très haut, tout comme l'autre Valentin, Belaud, seulement 20e à Rio en 2016 mais champion du monde 2019.

>> Suivez le pentathlon moderne à partir de 9h30 sur france.tv

Escalade : Mickaël Mawem candidat au podium

Jour J pour l'escalade. La toute première finale olympique de la discipline se déroule en trois temps jeudi : à 10h30 pour la vitesse, à 11h30 pour le bloc et 14h10 pout la difficulté. Les résultats combinés de ces trois épreuves donneront le podium. En qualifications, le Français Mickaël Mawem a terminé à la première place avec 33 points (3e en vitesse, 1er en bloc et 11e en difficulté), loin devant le Japonais Tomoa Narasaki (56 points) et l'Américain Colin Duffy (60 points).

Le cadet des Mawem a une sérieuse carte à jouer en finale et s'il avait besoin d'une motivation supplémentaire, il portera également les espoirs de son frère, Bassa. Celui-ci s'était aussi qualifié en finale avec une septième place en qualifications mais il s'est blessé au biceps lors de la dernière épreuve. Résultat : un forfait, une opération et six mois d'indisponibilité.

>> Suivez la finale du combiné en escalade à partir de 10h30 sur france.tv

Cyclisme sur piste : jour J pour Benjamin Thomas et Mathilde Gros

Après la médaille de bronze des pistards de la vitesse par équipes, la France joue deux nouvelles cartes de médailles, jeudi, sur le vélodrome d'Izu. En keirin, Mathilde Gros a dû passer par les repêchages mais sera bien au rendez-vous des quarts de finale, à 9h11. Double championne d'Europe de la discipline en 2018 et 2019, la jeune Française (22 ans) peut viser un podium si elle retrouve son meilleur niveau.

Pensionnaire de l'équipe Groupama-FDJ sur route, Benjamin Thomas retrouve la piste pour l'omnium, le "décathlon" du cyclisme sur piste. Le champion de France du contre-la-montre a quatre épreuves au programme (scratch, course tempo, course à élimination et course aux points) en une journée sur le vélodrome. Champion du monde en 2017 et 2020, lui aussi a un statut à faire respecter aux JO et compte bien s'offrir une première médaille olympique.

Enfin, Sébastien Vigier est le dernier rescapé tricolore en vitesse individuelle. Mais pour poursuivre sa route, il devra sortir l'un des favoris, le Britannique Jack Carlin, en quarts de finale à 8h54 heure française.

>> Suivez les épreuves de cyclisme sur piste à partir de 8h25 sur france.tv

Basket : les Bleus de Batum face à l'ogre slovène de Doncic en demi-finale

Après avoir bataillé face à l'Italie en quarts de finale (84-75), les Bleus ont rendez-vous face aux Slovènes, jeudi 5 août. Mais la place en finale du tournoi olympique risque d'être cher. Face à Rudy Gobert, Evan Fournier et Nicolas Batum, le génie de ce tournoi : Luka Doncic. Taulier de la sélection invaincue et star des Jeux, Doncic a notamment signé une perfomance monstrueuse pour son entrée dans le tournoi, en marquant 48 points face à l'Argentine (118-100).

Les Bleus devront donc se montrer très forts défensivement, s'ils veulent monter sur l'une des deux premières marches du podium. Conscient du risque que représentait la star de la NBA (Dallas Mavericks), le coach des Français a déclaré vouloir "trouver le juste équilibre : contrôler Doncic, ne pas le laisser marquer 50 points, mais sans tout y sacrifier".

La rencontre entre les Bleus et la sélection slovène est à suivre à partir de 13h sur france.tv !

Athlétisme : finale du 400 m et derniers efforts pour Kevin Mayer

Les coureurs du 400 m ont rendez-vous à 14h pour décrocher une place sur le podium. Isaac Makwala, Liemarvin Bonevacia, James Kirani, Anthony Jose Zambrano, Michael Cherry, Steven Gardiner, Michael Norman et Christopher Taylor seront au départ de la course.

Les décathloniens ont rendez-vous avec les dernières épreuves et le podium après de nombreux efforts. Kevin Mayer, a connu un début de compétition frustrant et difficile mais a entamé sa remontada sur le saut à perche après une deuxième nuit mitigée.

Les épreuves de l'après-midi sont à suivre en direct sur france.tv !