Martin Fourcade est candidat pour intégrer la commission des athlètes du Comité international olympique (CIO). Sa candidature a été approuvée par l'instance samedi 16 septembre et il l'a officialisée sur l'antenne de France 3, dimanche, à l'occasion du marathon de Paris. Le quintuple champion olympique, retraité depuis plus d'un an, espère porter le point de vue des athlètes au sein du CIO.

Déjà président du comité des athlètes de Paris 2024, Martin Fourcade tentera de prendre la suite de Tony Estanguet, dont le mandat à la commission des athlètes a pris fin lors des derniers Jeux de Tokyo. "Je suis un passionné de sport et d'olympisme et je suis aussi conscient que le mouvement doit évoluer [...] C'est toujours plus pratique de changer les choses en étant à l'intérieur d'un système qu'en le commentant sur le côté", a-t-il déclaré au micro de France 3.

Seize autres sportifs se sont portés candidats, pour deux places disponibles. L'élection se tiendra du 26 janvier au 16 février 2022, dans les villages olympiques, lors des Jeux d'hiver de Pékin.