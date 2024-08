Agée de 27 ans, la chanteuse américaine a déjà remporté cinq Grammy Awards, un Oscar et un Emmy Award.

C'est donc H.E.R. qui a eu la lourde tâche d'interpréter l'hymne américain, dimanche 11 août, lors de la cérémonie de clôture des JO. L'artiste de 27 ans a entonné The Star-Spangled Banner après la remise du drapeau olympique à la maire de Los Angeles, Karen Bass. Cette artiste, qui cultive volontiers une part de mystère, est apparue avec des lunettes noires, sa marque de fabrique. Quand ses premières chansons sont sorties en 2016, elle avait d'ailleurs fait le choix de garder son identité secrète.

Gabriella Wilson, de son vrai nom, est née d'un guitariste afro-américain et d'une mère d'origine philippine. H.E.R. – un acronyme pour "Having Everything Revealed", que l'on pourrait traduire par "Avoir tout révélé" – a sorti en 2018 un premier album intitulé H.E.R. Elle a encore accru sa notoriété en 2021 avec son titre I Can't Breathe, inspiré par les manifestations antiracistes qui avaient secoué les Etats-Unis après la mort de George Floyd, tué par un policier.

En février dernier, la chanteuse de R&B avait déjà participé au grand spectacle donné à la mi-temps du Super Bowl américain, aux côtés notamment d'Usher. Elle a déjà remporté cinq Grammy Awards, un Oscar de la meilleure chanson originale – Fight for You pour le film Judas and the Black Messiah – et un Emmy Award.