Reportage JO de Paris 2024 : "C'est de l'émotion en plus", confient des visiteurs de la galerie Dior, conquis par l'exposition des robes de la cérémonie d'ouverture

Plus de 22 millions de téléspectateurs - ne serait-ce qu'en France - ont regardé la cérémonie d'ouverture le soir du 26 juillet. Un événement qui a battu des records, avec des invités vedettes qui ont séduit le monde entier, et leurs tenues aussi. Créations de la maison de couture Dior, elles sont depuis exposées à la Galerie Dior, dans le 8e arrondissement de Paris, et ce, jusqu'au 30 septembre.

Didier, un des visiteurs, était devant sa télévision pour l'ouverture des Jeux, mais voir en vrai ce qu'il a aperçu sur son écran, c'est différent. "Ça permet à tout public de voir ces fameuses robes et créations qui sont uniques." Il a encore en tête celle de Céline Dion, "forcément" : "Superbe, blanche avec un col qui remontait, c'était magnifique. De la revoir réellement, c'est un petit peu d'émotion en plus."

La robe d'Axelle Saint-Cirel (à droite) et des chanteuses lors de la cérémonie d'ouverture, exposées à la Galerie Dior. (SOPHIE AUVIGNE / RADIO FRANCE)

Même sentiment pour le directeur de la galerie Dior. Il a découvert les robes, comme tout le monde, le soir du défilé sur l'eau. Et dès le lendemain, il les a eus en main, et s'est mis au travail. "La première chose, c'est de faire un constat de ces pièces, explique Olivier Flaviano. On a dû repiquer quelques plumes, sur la tenue de Lady Gaga par exemple. Par ailleurs, on doit recréer le corps de la personne pour qui la robe a été réalisée pour qu'elle puisse tomber le plus parfaitement possible."

Olivier Flaviano, directeur de la galerie Dior, à Paris, en août 2024. (SOPHIE AUVIGNE / FRANCEINFO)

Et on les croirait presque ici : Aya Nakamura et ses plumes dorées, ou la mezzo soprano Axelle Saint-Cirel et sa longue robe drapée, qui apparaît dans une vidéo de l'exposition. Il se murmure d'ailleurs que cette semaine, la cantatrice a fait partie des 1 300 visiteurs quotidiens.