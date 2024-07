Paris 2024 : le ministre des Transports appelle les Parisiens à utiliser leur voiture "en dernier recours" le 26 juillet, jour de la cérémonie d'ouverture

Patrice Vergriete, ministre des Transports, a appelé lundi 22 juillet sur franceinfo les Parisiens à ne pas prendre leur voiture le 26 juillet jour de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques. "Ça va vraiment devenir extrêmement compliqué", a-t-il confirmé.

À l'approche du Jour J, les Parisiens sont de plus en plus impactés par les restrictions de circulation . Patrice Vergriete demande "si possible" de ne pas utiliser la voiture le 26 juillet ou alors "en dernier recours". Le ministre des Transports s'adresse aux futurs vacanciers : "Si vous devez partir en vacances en voiture et que vous êtes Parisiens, partez avant 10 heures, après, ça va vraiment devenir extrêmement compliqué", a-t-il mis en garde.

"320 000 spectateurs, ça n'a jamais été fait"

"Ce jour-là sera un peu particulier", a-t-il expliqué. "C'est normal, on accueille un événement mondial d'ampleur. 320 000 spectateurs, ça n'a jamais été fait. Jamais la cérémonie d'ouverture des Jeux n'a eu lieu dans une ville. Ça a toujours été dans le stade. Évidemment, la France prend un pari énorme. Il faut juste connaître les conséquences", a-t-il expliqué.

Pour autant, Patrice Vergriete s'est voulu rassurant : "Très sincèrement, avec l'ensemble des partenaires, on a fait le maximum pour que, notamment, les Parisiens soient les moins impactés par ces Jeux olympiques. Il sera possible de vivre tout à fait normalement à Paris", assure-t-il.