JO de Paris 2024 : un gros nuage de pluie va passer au-dessus de Paris pile pendant la cérémonie

"Cette fois, plus vraiment de doute : la pluie devrait se mettre en place vers 20 heures, peut-être même vers 19 heures, et durer tout le reste de la soirée en s'intensifiant", selon un prévisionniste à Météo-France.

C'est ce qu'on appelle (vraiment) pas de chance. La pluie devrait finalement être de la partie, vendredi 26 juillet, pour la cérémonie d'ouverture des JO à Paris, selon les dernières prévisions météorologiques. "Cette fois, plus vraiment de doute : la pluie devrait se mettre en place vers 20 heures, peut-être même vers 19 heures, et durer tout le reste de la soirée en s'intensifiant", observe Jérôme Lecou, prévisionniste à Météo-France.

Un nuage de pluie passera juste au-dessus de Paris au moment de la cérémonie, comme le montrent les cartes météo. "On ne peut pas faire pire en termes de malchance", se désole l'agroclimatologue Serge Zaka.

Quel malheur ! A l'image de ces derniers mois, la pluie devrait s'inviter du début à la fin de la cérémonie #JeuxOlympiques2024 #Paris2024

En terme de probabilité :

➡️45 à 50% à 20h.

➡️50 à 60% à 21h.

➡️70 à 75% à 23h.

On ne peut pas faire pire en terme de malchance. pic.twitter.com/SUD0oOAxgm — Dr. Serge Zaka (Dr. Zarge) (@SergeZaka) July 26, 2024

"Ce ne sera pas non plus une tempête"

Météo-France table sur des cumuls de 10 à 15 mm sur l'ensemble de la cérémonie. Soit, en un peu plus de trois heures, l'équivalent de huit à dix jours de pluie pour un mois de juillet. "Maintenant, il n'y a plus trop d'incertitudes, tous les modèles convergent dans le même sens", a précisé Jérôme Lecou vendredi après-midi.

"Sur la deuxième partie de la cérémonie, ce ne sera pas de la petite bruine. Si vous n'avez pas de parapluie, vous allez être trempés", avertit-il. Attention toutefois, "seuls les parapluies rétractables sont autorisés", précise l'organisation dans un SMS envoyé à des spectateurs, leur recommandant de "prévoir une tenue adaptée".

"Aucun danger non plus, ce ne sera pas non plus une tempête, juste ça va mouiller", tempère le prévisionniste.