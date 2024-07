JO de Paris 2024 : qui sont les porte-drapeaux à ne pas rater pendant la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques ?

Petit trombinoscope. Alors que certaines épreuves ont déjà commencé, les délégations des 205 pays participants se préparent à la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques, qui se tient vendredi 26 juillet à partir de 19h30 sur la Seine, à Paris. Voici les visages des porte-drapeaux les plus connus qui paraderont sur le fleuve lors du défilé des athlètes.

Florent Manaudou : 33 ans, natation, France

Devenu star en 2012, lors des Jeux de Londres où il avait remporté le titre sur le 50 m nage libre, Florent Manaudou s'est imposé comme un prétendant naturel au statut de porte-drapeau. Le triple médaillé olympique, qui va disputer ses quatrièmes Jeux, avait aussi été mis en avant en mai en devenant le premier porteur de la flamme olympique à son arrivée à Marseille. Il a ensuite été élu par les sportifs français qui participeront aux Jeux olympiques et paralympiques.

Lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux paralympiques, Alexis Hanquinquant, paratriathlète de 38 ans, et Nantenin Keita, 39 ans, coureuse du 400 m malvoyant, seront les porte-drapeaux de la France.

Florent Manaudou, lors des Championnats de France de natation, à Chartres (Eure-et-Loir), le 20 juin 2024. (KEMPINAIRE STEPHANE / KMSP / AFP)

Mélina Robert-Michon : 45 ans, lancer de disque, France

La lanceuse de disque Mélina Robert-Michon, actuelle détentrice du record de France dans sa spécialité, portera le drapeau français au côté de Florent Manaudou. Médaillée d'argent aux Jeux olympiques de Rio en 2016 et aux championnats du monde de Moscou en 2013, elle a, tout comme les trois autres porte-drapeaux français, été élue par l'ensemble de la délégation française.

Mélina Robert-Michon, lors du meeting international de Montreuil 2023, en banlieue parisienne, le 31 mai 2023. (HUGO LEBRUN / AFP)

LeBron James : 39 ans, basket, Etats-Unis

Star parmi les stars de Team USA, qui cherchera à Paris à glaner un cinquième titre olympique consécutif, LeBron James sera sans doute l'un des porte-drapeaux les plus connus. Meilleur scoreur de l'histoire de la NBA avec plus de 40 000 points marqués, il n'avait pas fait partie de l'équipe américaine masculine sacrée à Rio puis Tokyo. "King James" et consorts seront une nouvelle fois les immenses favoris à leur propre succession.

LeBron James participe à une séance d'entraînement au stade Pierre-Mauroy de Villeneuve-d'Ascq (Nord), le 24 juillet 2024. (THOMAS COEX / AFP)

Coco Gauff : 20 ans, tennis, Etats-Unis

Numéro deux mondiale et gagnante l'an dernier de son premier Grand Chelem, à l'US Open, Coco Gauff est l'une des stars de tennis mondial à seulement 20 ans. Elle qui n'avait pu faire les Jeux de Tokyo en 2021, à cause du Covid, disputera à Paris ses premiers JO, sur la terre battue de Roland-Garros. Elle y avait atteint la finale du tournoi parisien en 2022 avant de remporter le titre en double cette saison. Pour les Jeux, elle s'alignera avec sa compatriote Jessica Pegula, numéro 6 mondiale.

"Jamais je n'aurais imaginé avoir l'honneur de porter le drapeau américain pour la Team USA lors de la cérémonie d'ouverture... Je ne pourrais pas être plus fière d'ouvrir la voie à mes compatriotes au côté de LeBron", a commenté Coco Gauff dans un communiqué après sa nomination.

La joueuse de tennis américaine Coco Gauff lors du tournoi de Wimbledon, à Londres (Royaume-Uni), le 7 juillet 2024. (HENRY NICHOLLS / AFP)

Tom Daley : 30 ans, plongeon, Royaume-Uni

Sur le devant de la scène médiatique dès ses débuts dans la discipline, à l'âge de 7 ans, Tom Daley est une star en Grande-Bretagne et dans le monde du plongeon. Quadruple médaillé, dont médaillé d'or à Tokyo, il participe à ses cinquièmes Jeux, à seulement 30 ans. Aux Jeux olympiques de Tokyo, il s'était également fait remarquer... pour son talent au tricot !

Très actif sur les réseaux sociaux, le plongeur a annoncé son homosexualité dans une vidéo publiée sur Youtube en 2013, à 19 ans. A cause des lois homophobes en vigueur en Russie, l'athlète a renoncé à se rendre aux championnats du monde de 2014, avait-il raconté dans une interview au magazine Short List.

Tom Daley, lors des championnats du monde aquatiques 2024 de Doha, au Qatar, le 2 février 2024. (OLI SCARFF / AFP)

Yazan al-Bawwab : 24 ans, natation, Palestine

Né en Arabie saoudite, Yazan al-Bawwab possède la double nationalité palestinienne et italienne et vit au Canada. Après avoir participé aux Jeux olympiques de Tokyo en 2021, il s'est qualifié pour participer aux Jeux olympiques de Paris, où il portera le drapeau palestinien lors de la cérémonie d'ouverture. Ils ne sont que huit athlètes palestiniens à participer à ces Jeux. D'après le Comité olympique palestinien, 300 athlètes, employés et bénévoles du monde sportif sont morts dans la bande de Gaza.

Le Palestinien Yazan al-Bawwab, lors des championnats du monde aquatiques à Fukuoka, au Japon, le 24 juillet 2023. (MANAN VATSYAYANA / AFP)

Giannis Antetokounmpo : 29 ans, basket, Grèce

Double MVP de NBA (2019, 2020), le Grec participera à Paris à ses premiers Jeux et aura à cœur de briller, lui qui n'a jamais connu le succès avec sa sélection. Son équipe s'est qualifiée in extremis début juillet lors du TQO, et pourrait créer la surprise.

Tombé dans la poule de la mort (Australie, Canada et Espagne), le "Greek freak", entouré de vieux loups d'Euroleague (Calathes, Papagiannis...), devra être d'attaque dès le lendemain de la cérémonie d'ouverture, pour affronter le Canada samedi.

Le basketteur grec Giannis Antetokounmpo lors du match du tournoi de qualification olympique entre la Croatie et la Grèce, à Athènes, le 7 juillet 2024. (GIORGOS ARAPEKOS / SOOC / AFP)

Anita Wlodarczyk : 38 ans, lancer de marteau, Pologne

Détentrice du record du monde de lancer de marteau (82,98 m) depuis 2016, Anita Wlodarczyk est un monstre de sa discipline. Triple championne olympique en titre, elle peut viser une quatrième médaille d'or à Paris, quelques semaines néanmoins après avoir laissé filer son titre aux championnats d'Europe à Rome.

Anita Wlodarczyk, lors des championnats du monde d'athlétisme de Budapest, en Hongrie, le 23 août 2023. (KIRILL KUDRYAVTSEV / AFP)

Marie-Josée Ta Lou : 35 ans, athlétisme, Côte d'Ivoire

Déjà porte-drapeau de la délégation ivoirienne en 2021 à Tokyo, Marie-Josée Ta Lou, 35 ans, flirte depuis longtemps avec les podiums olympiques. Elle avait terminé quatrième sur 100 m et 200 m à Rio en 2016, avant de décrocher encore une fois la quatrième place du 100 m en 2021 et la cinquième place du 200 m.

Marie-Josée Ta Lou a été par ailleurs vice-championne du monde sur les deux distances, en 2017. Pour ses probables derniers JO, elle espère enfin être récompensée.

Marie-Josée Ta Lou, lors des championnats du monde d'athlétisme de Budapest, en Hongrie, le 21 août 2023. (ATTILA KISBENEDEK / AFP)

Gianmarco Tamberi : 32 ans, saut en hauteur, Italie

C'est l'une des stars annoncées de ces JO. L'Italien Tamberi ne laisse jamais indifférent : déjà par son look avec sa "demi-barbe" de rockeur, mais aussi par sa joie et son sens du show sur la piste. Il défendra son titre olympique obtenu il y a trois ans à Tokyo et partagé avec le Qatari Mutaz Barshim, à partir du 7 août au Stade de France. Pour porter la bannière tricolore, il fera équipe avec la fleurettiste Arianna Errigo.

Gianmarco Tamberi, lors des championnats d'Europe d'athlétisme, à Rome, en Italie, le 11 juin 2024. (MASSIMO VALICCHIA / NURPHOTO / AFP)

Peter Paltchik : 32 ans, judo, Israël

Le judoka israélien, né en Crimée, évolue dans la catégorie des moins de 100 kg. Il a notamment été champion d'Europe en 2020, et est médaillé de bronze en équipe aux Jeux olympiques de Tokyo. Malgré des appels à l'exclusion émanant notamment du Comité olympique palestinien, les 88 athlètes israéliens sont arrivés à Paris et participeront aux compétitions sous haute surveillance.

Peter Paltchik, aux championnats du monde de judo à Doha, au Qatar, le 12 mai 2023. (HIROTO SEKIGUCHI / YOMIURI / AFP)

Jessica Fox : 30 ans, canoë-kayak, Australie

Une chance de médaille tricolore en moins. La Franco-Australienne Jessica Fox, née à Marseille, ne portera pas le drapeau de la France, mais celui de l'Australie. Médaillée d'or aux Jeux olympiques de Tokyo et qualifiée cette année pour plusieurs épreuves, elle espère agrandir son palmarès.

Jessica Fox s'entraine sur le site olympique de Vaires-sur-Marne, près de Paris, le 22 mars 2024. (BERTRAND GUAY / AFP)

Valentin Houinato : 27 ans, judo, Benin

Le judoka Franco-Béninois Valentin Houinato, également journaliste à Radio France, a été choisi comme porte-drapeau de la délégation béninoise. "Je ne m'y attendais pas. Je pensais que c'était quelqu'un d'autre pour tout vous dire. C'est un peu un rêve d'enfant", a-t-il réagi au micro de franceinfo.