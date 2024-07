JO de Paris 2024 : chefs d'Etat, Premiers ministres, têtes couronnées... Quelles sont les personnalités qui assisteront (ou pas) à la cérémonie d'ouverture ?

Dans quelques heures, les représentants du monde entier fouleront les quais de Seine. Une centaine de chefs d'Etat et de chefs de gouvernement, ainsi que quelques figures de la royauté, sont attendus à Paris vendredi 26 juillet pour assister à la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques, mise en scène par Thomas Jolly.

Ni le Quai d'Orsay ni l'Elysée n'ont partagé la liste des personnalités attendues, arguant de possibles changements de dernière minute, mais certaines ont déjà confirmé leur présence, ou a contrario, décliné l'invitation. A quelques heures de la cérémonie, franceinfo fait le point sur les principaux noms connus.

Ceux qui ont confirmé leur présence

Le nouveau Premier ministre britannique, Keir Starmer, qui souhaite renforcer les liens avec la France, assistera à la parade fluviale. Parmi les autres Européens attendus, le chancelier allemand Olaf Scholz, le président italien Sergio Mattarella, son homologue finlandais Alexander Stubb et le Premier ministre grec, Kyriakos Mitsotakis.

Le président américain ne brigue plus de second mandat, mais la Première dame des Etats-Unis, Jill Biden, a confirmé sa présence.

N'en déplaise à Téhéran, qui a appelé mardi à bannir Israël des JO en raison de la guerre à Gaza, le président israélien, Isaac Herzog, sera également présent, sous très haute surveillance.

Le patron du Comité olympique palestinien, Jibril Rajoub, représentera quant à lui le président de l'Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas. Le chef d'Etat argentin, Javier Milei, et son homologue colombien, Gustavo Petro, ont de leur côté confirmé leur venue.

Les présidents du Gabon, Brice Oligui Nguema, et de la République centrafricaine, Faustin-Archange Touadéra, ne manqueront pas non plus à l'appel.

Enfin, le nouveau président sénégalais, Bassirou Diomaye Faye, qui avait rencontré Emmanuel Macron à Paris le 20 juin, sera de retour pour l'occasion.

Les absents de la cérémonie

Le président Vladimir Poutine sera le grand absent de la cérémonie vendredi, la Russie ayant été bannie des Jeux à cause de la guerre en Ukraine déclenchée par Moscou en février 2022.

Le président chinois, Xi Jinping, ne fera pas le déplacement mais sera représenté à un haut niveau par le vice-président, Han Zheng.

Le chef d'Etat brésilien a de son côté confié à sa femme Rosangela Lula da Silva la représentation nationale, peut-on lire sur le site de l'ambassade de France au Brésil.

Le président d'Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa, nouvellement réélu, ne fera pas non plus le déplacement jusqu'à la capitale. Pour le Niger, c'est le secrétaire général du ministère des Sports, Abdoulaye Mohamadou, qui conduira la délégation.

Et les incertitudes...

Kiev, de son côté, n'a pas encore précisé si Volodymyr Zelensky serait présent, mais son nom ne figure pas sur la liste, à laquelle France Télévisions a eu accès, des participants à la réception qui se tient vendredi après-midi avant la cérémonie d'ouverture des JO.

Le mystère reste entier quant à la présence du prince héritier saoudien, Mohammed ben Salmane, ou celle du président des Emirats arabes unis, Mohammed ben Zayed.

Seul l'émir du Qatar, Tamim ben Hamad al-Thani, membre du Comité international olympique (CIO), a été vu à Paris à la traditionnelle session d'avant-Jeux. Il est également prévu dans la liste des invités du repas de vendredi midi.

La participation du président turc, Tayyip Erdogan, est incertaine, tout comme celle du Premier ministre indien, Narendra Modi, alors que le pays est candidat à l'organisation des Jeux olympiques de 2036.

Enfin, la présence du président camerounais, Paul Biya, n'est pas non plus confirmée officiellement.

Et du côté des têtes couronnées ?

La princesse britannique Anne, sœur du roi Charles III, et le prince Albert de Monaco, sont arrivés depuis lundi pour assister à la réunion du CIO.

On a pris une petite photo de famille de la @TeamGB avec Son Altesse Royale la Princesse Anne et @MennaRawlings pour se souvenir à jamais de cette édition 2024 des Jeux Olympiques et pour marquer notre fierté et admiration envers nos talents. ❤️🏅🇬🇧 pic.twitter.com/s1h3p2JhSw — UK in France (@UKinFrance) July 24, 2024

Le roi d'Espagne Felipe VI est aussi attendu. Le Danemark sera représenté par le couple royal Frederik X et la reine Mary, ainsi que la princesse Benedikte, la tante octogénaire du souverain.

Le roi Philippe de Belgique et son épouse Mathilde seront également présents.

La liste des présents à la réception vendredi midi

France Télévisions a eu accès à la liste des participants à la réception qui se tiendra vendredi midi dans le cadre de l’ouverture des JO. Même si la mention des noms sur la liste ne garantit pas que toutes les personnes énumérées seront présentes sur les quais, pour la cérémonie d'ouverture quelques heures plus tard, elle donne une bonne indication des forces en présence.

En voici la liste :

• Edi Rama, Premier ministre de la République d’Albanie, et son épouse, Linda Rama

• Olaf Scholz, chancelier fédéral d'Allemagne, et son épouse, Britta Ernst

• Xavier Espot Zamora, chef du gouvernement d'Andorre

• Javier Gerardo Milei, président de l'Argentine, et sa sœur et secrétaire générale de l'Argentine, Karina Elizabeth Milei

• Vahagn Khatchaturyan, président de la République d'Arménie

• Karl Nehammer, Chancelier fédéral de la République d'Autriche

• Sa Majesté Philippe de Belgique, Roi des Belges, et son épouse, Sa Majesté la Reine Mathilde d’Udekem d'Acoz

• Alexander de Croo, Premier ministre du Royaume de Belgique, son épouse, Annik Penders

• Denis Becirovic, président du collège présidentiel de Bosnie-Herzégovine, et son épouse, Mirela Becirovic

• Rosangela da Silva, Première dame de la République fédérative du Brésil

• Ruman Radev, président de la République de Bulgarie, et son épouse, Desislava Radeva

• José Maria Pereira Neves, président de la République du Cap-Vert

• Paul Biya, président de la République du Cameroun, et son épouse, Chantal Biya

• Faustin-Archange Touadéra, président de la République Centrafricaine, et son épouse, Tina Marguerite Touadera

• Han Zheng, vice-président de la République populaire de Chine

• Nikos Christodoulides, président de la République de Chypre, et son épouse, Philippa Karsera Christodoulides

• Gustavo Petro Urrego, président de la République de Colombie, et son épouse, Verónica Alcocer Gargcia

• Azali Assoumani, président de l’Union des Comores, et son épouse, Ambari Azali

• Sir Tom Marsters, Représentant du Roi aux Iles Cook, et son épouse, Tuaine Marsters

• Robert Beugré Mambe, Premier ministre de la République de Côte d’Ivoire

• Andrej Plenkovic, Premier ministre de la République de Croatie

• Sa Majesté Frederik X, Roi du Danemark, et son épouse, Sa Majesté la Reine Mary Elizabeth Donaldson

• Ismael Omar Guelleh, président de la République de Djibouti

• Sa Majesté Felipe VI, Roi d'Espagne, et son épouse, Sa Majesté la Reine Letizia Ortiz Rocasolano

• Alar Karis, président de la République d'Estonie, et son épouse, Sirje Karis

• Jill Biden, Première dame des États-Unis

• Sahle-Work Zewde, présidente de la République fédérale démocratique d’Ethiopie

• Wiliame Maivalili Katonivere, président de la République des Fidji, et son épouse, Vilomena Kumete Katonivere

• Alexander Stubb, président de la République de Finlande, et son épouse Suzanne Innes-Stubb

• Brice Oligui Nguema, président de la République gabonaise

• Salomé Zourabichvili, présidente de la Géorgie, et sa fille, Kethevane Gorjestani

• Irakli Kobakhidze, Premier ministre de la Géorgie

• Kyriakos Mitsotakis, Premier ministre de la République de Grèce, et son épouse, Maria-Eva Virginia Grabowski Mistotakis

• Amadou Oury Bah, Premier ministre de la République de Guinée, et son épouse, Fatimatou Diallo Bah

• Úmaro Sissoco Embalo, président de la République de Guinée-Bissau

• Smith Augustin, président du Conseil présidentiel de transition de la République d’Haïti

• Tamás Sulyok, président de la République de Hongrie, et son épouse, Zsuzsanna Nagy

• Prabowo Subianto, président élu de la République d’Indonésie

• Abdullatif Jamal Rashid, président de la République d’Irak, et son fils, Asos Latif Jamal Rashid

• Simon Harris, Premier ministre d'Irlande, et son épouse, Caoimhe Wade Harris

• Bjarni Benediktsson, Premier ministre d’Islande, et son épouse, Thóra Margrét Baldvinsdottir

• Isaac Herzog, président de l'Etat d'Israël, et son épouse, Michal Herzog

• Sadyr Zhaparov, président de la République kirghize, et son épouse, Aigul Zhaparov

• Vjosa Osmani-Sadriu, président de la République du Kosovo, et son époux, Prindon Sadriu

• Albin Kurti, Premier ministre de la République du Kosovo, et son épouse, Rita Augestad Kurti

• Netchirvan Barzani, président du gouvernement régional du Kurdistan d’Irak, et sa fille, Rania Barzani

• Edgars Rinkēvičs, président de la République de Lettonie

• Najib Mikati, président du Conseil des ministres du Liban, et son épouse, May Doumani

• Mohamed Younis Al-Menfi, président du Conseil présidentiel de l’Etat de Libye

• Daniel Risch, chef du gouvernement du Liechtenstein, et son épouse, Jasmin Schädler-Risch

• Gitanas Nauseda, président de la République de Lituanie, et son épouse, Diana Nausediene

• Son Altesse Royale Henri, Grand-Duc de Luxembourg, et son épouse, Son Altesse Royale la Grande-Duchesse Maria Teresa Mestre

• Luc Joseph Bernard Frieden, Premier Ministre du Grand-Duché de Luxembourg, et son épouse, Marjolijne Fortuyn-Frieden

• Andry Nirina Rajoelina, président de la République de Madagascar, et son épouse, Mialy Rajoelina

• Robert Abela, Premier ministre de la République de Malte, et son épouse, Lydia Abela

• Aziz Akhannouch, Premier ministre du Maroc

• Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, président de la République islamique de Mauritanie

• Maia Sandu, présidente de la République de Moldavie

• Son Altesse Sérénissime Albert II, Prince Souverain de Monaco, et son épouse, Son Altesse Sérénissime Charlène

• Ukhnaa Khürelsükh, président de Mongolie, et son épouse, Luvsandorj Bolortsetseg

• Jakov Milatović, président du Monténégro, et son épouse, Milena Milatović

• Milojko Spajic, Premier ministre du Monténégro

• Dame Alcyion Cynthia Kiro, gouverneure générale de Nouvelle-Zélande, et son époux, Richard Andrew Davies

• Santiago Pena Palacios, président de la République du Paraguay, et son épouse, Leticia Ocampos

• Sa Majesté Willem-Alexander, Roi des Pays-Bas

• Dick Schoof, Premier ministre du Royaume des Pays-Bas, et son épouse, Loes Meurs

• Andrezj Duda, président de la République de Pologne

• Marcelo Rebelo de Sousa, président de la République portugaise

• Son Altesse Cheikh Tamim bin Hamad Al Thani, Emir de l’Etat du Qatar, et le Chef de l’Amiri Diwan, Cheikh Saoud bin Abdulrahman Al Thani

• Petr Fiala, Premier ministre de la République tchèque, et son épouse, Jana Fialova

• Klaus Werner Iohannis, président de la Roumanie, et son épouse, Carmen Iohannis

• Keir Starmer, Premier ministre du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord

• Paul Kagame, président de la République du Rwanda, et son épouse, Jeanette Kagame

• Alessandro Rossi, Capitaine-régent de la République de Saint-Marin

• Milena Gasperoni, Capitaine-régente de la République de Saint-Marin

• Patrice Emery Trovoada, Premier ministre de la République démocratique de Sao Tomé-et-Principe, et son épouse, Nana Trovoada

• Bassirou Diomaye Diakhar Faye, président de la République du Sénégal, et son épouse, Absa Faye

• Aleksandar Vucic, président de la République de Serbie

• Julius Maada Bio, président de la République de Sierra Leone

• Tharman Shanmugaratnam, président de la République de Singapour, et son épouse, Jane Yumiko Ittogi

• Peter Pellegrini, président de la République slovaque

• Natasa PIRC Musar, présidente de la République de Slovénie, et son époux, Aleš Musar

• Robert Golob, Premier ministre de la République de Slovénie, et son épouse, Tina Gaber

• Viola Patricia Amherd, présidente de la Confédération suisse

• Constantino Chiwenga, vice-président de la République du Zimbabwe, et son épouse, Miniyothabo Baloyi Chiwenga

• Antonio Guterres, secrétaire général des Nations unies (ONU), et son épouse, Catarina Vaz Pinto

• Christine Lagarde, présidente de la Banque centrale européenne (BCE)

• Charles Michel, président du Conseil européen, et son épouse, Amélie Derbaudrenghien

• Margarítis Schinás, Vice-président de la Commission européenne

• Moussa Faki, président de la Commission de l’Union africaine (UA)

• Mathias Corman, secrétaire général de l’Organisation de coopération et de développement économique (OCDE)

• Louise Mushikiwabo, secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie (OIF)

• Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), et son épouse, Kidist Meresa Kebede

• Audrey Azoulay, Directrice générale de l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO)

• Filippo Grandi, haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés (UNHCR)

• Ghada Waly, Directrice exécutive de l'Office des Nations unies contre la drogue et le crime (UNODC)

• Sima Sami Bahous, Directrice exécutive de l'ONU Femmes, et son époux, M. Ziad Rifai

• Bariza Khiari, présidente de l’Alliance internationale pour la protection du patrimoine dans les zones en conflit (ALIPH)

• Thomas Bach, président du Comité international olympique (CIO), et son épouse, Claudia Bach

• Andrew Parsons, président du Comité international paralympique (CIP), et son épouse, Marcela Parsons

• Lieutenant général Jibril Rajoub, président de la Fédération palestinienne de football et du comité olympique national de l’Autorité palestinienne

• Tony Estanguet, président du Comité d’organisation des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 (Cojop)