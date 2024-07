Cérémonie d'ouverture des JO de Paris 2024 : la préfecture de police appelle "à ne plus utiliser la voiture à Paris à compter de 10 heures" vendredi

La préfecture de police appelle jeudi 25 juillet dans un communiqué de presse les automobilistes à "ne plus utiliser la voiture à Paris à compter de 10 heures", vendredi, en raison de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques. Les restrictions de circulation dans le centre de la capitale risquent de compliquer les choses pour les automobilistes. Ce début des Jeux olympiques correspond à un grand départ en vacances. Les premières difficultés, sur la route, apparaîtront dès vendredi matin, journée classée rouge dans le sens des départs, sauf en Île-de-France, la région parisienne est classée noire dans les deux sens de circulation.

Dès 13 heures et jusqu'à 18h30, "320 000 spectateurs et 250 bus d'athlètes vont affluer vers les quais de Seine pour rejoindre leur place pour assister à la cérémonie d'ouverture", précise jeudi la préfecture de police. "De nombreux cortèges officiels liés à la venue de chefs d'État, de gouvernement et des membres de la famille olympique traverseront une partie de la capitale sur ce même créneau horaire", précise-t-elle.

La préfecture de Police prévoit "des conditions de circulation très difficiles". Selon elle, "la circulation risque d'être fortement congestionnée sur le boulevard périphérique, et sur les autoroutes A1, A3 et A4 à l'approche de Paris", précise-t-elle. Pour tous les automobilistes en transit à travers l'Île-de-France, "il est recommandé de privilégier l'A86 et la Francilienne (A104 – RN 104) comme itinéraire alternatif", conseille la préfecture.

L’anticipation est le "maître mot" selon IDFM

Grégoire de Lasteyrie, vice-président d'Île-de-France Mobilités (IDFM), a appelé jeudi sur franceinfo les Parisiens et les touristes à "télécharger l'application Transport public Paris 2024" pour "anticiper les difficultés de transports" vendredi. Elle "vous permet d'heure en heure de savoir exactement quelle est la meilleure manière de rejoindre le site sur lequel vous avez besoin d'aller", a-t-il expliqué. "Si on n'anticipe pas, on peut se retrouver un petit peu dans des situations compliquées ce week-end", prévient-il.

L’anticipation est le "maître mot", selon lui, pour ne pas se faire piéger en se retrouvant bloqué. "En fonction du contexte sécuritaire, la préfecture de police peut décider de fermer une station de plus ou un bout de ligne de plus, explique Grégoire de Lasteyrie. Mon conseil est de toute façon de revérifier avec l'application Transports." Le vice-président d'IDFM rappelle que la fermeture de stations de métro ou la fermeture de ligne de bus a toujours été mise en place lors d’événements majeurs :

"Ce qui change et ce qui est inédit, c'est évidemment l'ampleur. D'une part parce que la cérémonie d'ouverture est quelque chose d'inédit et par ailleurs parce que les Jeux vont durer pendant 15 jours. Donc évidemment, c'est important d'anticiper." Grégoire de Lasteyrie, vice-président d'IDFM sur franceinfo



Il appelle également les voyageurs à prévoir à l'avance l'achat des titres de transport en utilisant l'application Transport public Paris 2024. "Le Pass Paris 2024 vous donne un accès illimité aux transports pendant un jour, deux ou trois jours, sept jours à tarif dégressif en fonction du nombre de jours que vous prenez et qui vous évite de devoir faire la queue au guichet en sortant d'une épreuve", a -t-il expliqué.

L'application a déjà été téléchargée 550 000 fois depuis sa mise en œuvre. "On a énormément de Pass Paris 2024 qui ont déjà été achetés par des Franciliens ou des touristes. On voit que beaucoup ont anticipé", a-t-il prévenu.