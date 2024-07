Cérémonie d'ouverture des JO de Paris 2024 : 6 800 athlètes, un spectacle sur la Seine, des stars de la chanson... Ce qu'il faut savoir du déroulé de la soirée

Le spectacle de près de quatre heures, imaginé par le metteur en scène Thomas Jolly, présentera "une France fière de son histoire et de son récit", selon Emmanuel Macron. Des artistes comme Aya Nakamura et Juliette Armanet sont attendues.

La plus belle Seine du monde. Le secret très bien gardé du déroulé de la cérémonie d'ouverture des JO de Paris 2024 va être révélé au grand public vendredi 26 juillet à partir de 19h30. Le spectacle, mis en scène par Thomas Jolly, pour lequel danseurs et artistes ont répété durant 200 jours, promet d'être grandiose sur le fleuve parisien. "On verra tous à partir de vendredi soir pourquoi ça valait la peine", a promis Emmanuel Macron mardi sur France 2. Voici ce qu'il faut savoir de cette cérémonie exceptionnelle, la première dans l'histoire des Jeux à quitter l'enceinte d'un stade, qui sera diffusée sur France 2.

Un spectacle qui met à l'honneur l'histoire et le patrimoine culturel français

La cérémonie débutera à 19h30 et doit durer près de quatre heures. Elle se déroulera entre deux ponts prestigieux de la capitale : celui d'Austerlitz, à côté du Jardin des Plantes, à celui d'Iéna, au pied de la tour Eiffel. Sur 6 km, 12 tableaux artistiques, imaginés par Thomas Joly et son équipe rapprochée, composée de l'historien Patrick Boucheron, de la romancière Leïla Slimani, de la scénariste Fanny Herrero et de l'auteur de théâtre Damien Gabriac, vont se succéder. Ils "vont dire un peu d'une histoire française qui est une histoire universelle", a résumé, lors de son interview à France 2 mardi, Emmanuel Macron. Le chef de l'Etat n'a pas voulu en dire plus afin de laisser la surprise au milliard de téléspectateurs attendus et aux 320 000 spectateurs répartis sur 124 tribunes le long de la Seine, qui pourront suivre la cérémonie grâce aux 71 écrans géants disséminés le long du parcours.

Près de 7 000 athlètes sur les bateaux-mouches

Le traditionnel défilé des athlètes autour d'une piste est remplacé par une procession de bateaux-mouches sur la Seine. Quatre-vingt-cinq embarcations vont donc se succéder sur le fleuve, transportant 6 800 athlètes de 205 délégations. Certaines délégations, en fonction de leur taille, seront donc réunies sur le même bateau.

Ce sera l'occasion pour le public de tenter d'apercevoir les stars de ces Jeux : le basketteur LeBron James, qui portera la bannière étoilée des Etats-Unis, le Suédois Armand Duplantis, qui domine le saut à la perche, le basketteur grec Giannis Antetokounmpo, qui portera le drapeau de son pays, ou encore le sauteur en hauteur italien, showman, Gianmarco Tamberi, qui portera, avec la fleurettiste Arianna Errigo, la bannière transalpine.

La procession des délégations débutera traditionnellement avec la Grèce, en hommage au pays d'origine des JO, et se terminera par l'Australie et les Etats-Unis, qui accueilleront les JO 2032 (Brisbane) et 2028 (Los Angeles) et enfin le pays hôte la France emmenée par ses deux porte-drapeaux Mélina Robert-Michon et Florent Manaudou.

Des artistes français et internationaux prestigieux attendus

Pour animer les 12 tableaux artistiques qui structurent le spectacle, près de 2 000 artistes sont mobilisés et 1 800 costumes, imaginés par Daphné Bürki, ont été confectionnés. Les danseurs, qui avaient lancé un préavis de grève dénonçant "des inégalités de traitement" entre les artistes recrutés pour le spectacle, sont finalement présents. Les chorégraphies ont été pensées par la directrice de la danse Maud Le Pladec.

Se balader dans la zone grise interdite c'est assister à l'improviste à une répétition de la cérémonie d'ouverture des #JO. Avec des danseurs sur un miroir d'eau et perchés partout sur les toits autour de notre dame. #paris2024 pic.twitter.com/J07t8d6ZQK — Antoine Balandra (@Antoine_report) July 22, 2024

Les prestigieux monuments parisiens (Notre-Dame, la Concorde, le Louvre, le Grand Palais) vont servir de scènes tout comme les toits parisiens. Les danseurs se produiront notamment sur les toits entre le pont de Notre-Dame et le Pont-Neuf, "avec un harnais", sans pouvoir "évoluer de plus de 40 cm à droite et à gauche", a assuré Maud Le Pladec dans le documentaire Cérémonie d'ouverture : premiers secrets, de Manuel Herrero, sur France 2. Parmi ces danseurs, l'étoile de l'Opéra de Paris Guillaume Diop devrait danser en soliste sur le toit du Théâtre de la Ville-Sarah Bernhardt. Des figures acrobatiques réalisées en BMX sont également attendues.

Des vedettes françaises devraient être présentes lors de cette cérémonie. La star du R&B Aya Nakamura, chanteuse francophone la plus écoutée à l'international, interprète de Djadja et Pookie chantera deux de ses plus grands tubes, mais aussi des titres de Charles Aznavour. Elle sera entourée par des musiciens de la garde républicaine et des choristes du chœur de l'armée française. La chanteuse Juliette Armanet, le pianiste Sofiane Pamart, mais aussi l'artiste Philippe Katerine et le groupe français de métal Gojira y participeront. La présence de Céline Dion et de Lady Gaga dans la capitale a aussi lancé la machine à rumeurs sur une prestation surprise.

Emmanuel Macron déclarera les Jeux ouverts à 23 heures

Les 12 tableaux seront ensuite traversés jusqu'à l'arrivée de tous les bateaux et de la flamme, à la tour Eiffel, vers 22h45. Tony Estanguet, le président de Paris 2024, et Thomas Bach, à la tête du Comité international olympique, prononceront leur discours avant qu'Emmanuel Macron ne prononce, avant 23 heures, la fameuse phrase : "Je déclare les Jeux olympiques de Paris 2024 ouverts".

Les porte-drapeaux tricolores prononceront le serment des athlètes

Une fois les Jeux officiellement ouverts, le nageur Florent Manaudou et la lanceuse de disque Mélina Robert-Michon, les deux porte-drapeaux des Bleus, prêteront le serment des athlètes. Ce serment, prononcé pour la première fois en 1920 par l'athlète belge Victor Boin aux Jeux d'Anvers, a évolué. Le voici dans sa forme actuelle : "Au nom de tous les concurrents, je promets que nous prendrons part à ces Jeux olympiques, respectant et suivant les règles qui les régissent, dans l'esprit de sportivité et pour la gloire du sport et l'honneur de nos équipes." Ils seront imités par un juge et un entraîneur tricolore qui prêteront serment au nom de leur corporation.

L'identité du dernier porteur de la flamme reste mystérieuse

Si cette cérémonie entend casser les codes, il y aura des passages obligés. Le relais de la flamme se terminera au plus près de la Seine, au Trocadéro où doit apparaître le dernier relayeur. Jusque-là, son identité est restée secrète, même si plusieurs noms ont été cités avec insistance. Parmi eux, ceux de Zinedine Zidane, de Marie-José Pérec, ou l'astronaute Thomas Pesquet. La vasque olympique, sera allumée à l'issue de la cérémonie au jardin des Tuileries.

Un dispositif de sécurité inédit

Sécurité aérienne oblige, "pratiquement aucun avion ne volera" autour de Paris pendant cette cérémonie d'ouverture, a confirmé sur franceinfo le général Laurent Rataud, du commandement de la défense aérienne. L'espace aérien sera fermé, vendredi, entre 18h30 et minuit dans un rayon de 150 km autour de la capitale. Au sol, le ministre délégué aux Transports, Patrice Vergriete, a prévenu que le périphérique parisien serait "particulièrement perturbé" vendredi, voire totalement fermé si la préfecture de police de Paris le décide. A cette occasion, près de 45 000 policiers et gendarmes seront mobilisés pour sécuriser cet événement hors norme.