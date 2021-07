Calendrier des JO de Tokyo 2021 : téléchargez le programme des épreuves à ne pas manquer à partir du 23 juillet

Plus de 11 000 athlètes (dont 378 Français) pour un millier de médailles à décrocher. Reportés d'une année en raison de la pandémie de Covid-19, les Jeux olympiques se déroulent du vendredi 23 juillet au dimanche 8 août à Tokyo (Japon). Cette 32e olympiade de l'ère moderne a déjà battu un record, celui du nombre de sports en lice, 33, dont 5 nouvelles disciplines.

D'ailleurs, ça va donner quoi le surf ou l'escalade aux JO ? Qui va succéder au roi Usain Bolt sur 100 mètres ? Teddy Riner décrochera-t-il sa troisième couronne olympique ? Les Françaises Pauline Ferrand-Prévot et Loana Lecomte monteront-elles en duo sur le podium en VTT ? Mélina Robert-Michon finira-t-elle par se couvrir d'or au lancer de disque ?

Autant de questions que se pose la rédaction de franceinfo, dans les starting-blocks. Pour aller "plus vite, plus haut, plus fort", comme le dit la devise du baron Pierre de Coubertin, nous vous proposons notre propre calendrier, non exhaustif et subjectif. Il s'agit d'une programmation au jour le jour, en fonction des épreuves des athlètes français les plus attendus et des rendez-vous prévisibles, non dépendants des qualifications des uns et des autres. Bons JO à toutes et tous !

JO de Tokyo : le calendrier en PDF des épreuves à ne pas manquer