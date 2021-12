Sport : un Breton et son équipe de bobsleigh s’entraînent pour participer aux JO de Pékin

Dans les yeux de Romain Ooghe, le rouge de la piste de course devient un bloc de glace, l’horizon une pente vertigineuse et le chariot qu’il pousse, c’est un bobsleigh de 200 kilos. "Sur la glace, on est quand même un peu moins stable. La charge n’est pas la même, le départ n’est pas le même, mais on essaie d’aller au plus proche des mêmes sensations qu’en bob", indique le sportif.

Quatrième des championnats d’Europe

Romain Ooghe pousse si vite et si fort que début décembre, lui et son équipe sont arrivés quatrième des derniers championnats d’Europe. Son équipe est composée uniquement d’amateurs qui sont originaires des quatre coins de la France. Pour s’entraîner, ils ne se retrouvent qu’une seule fois par mois à la montagne. Le reste du temps, ils s’entraînent à la salle de sport. Le 19 février, Romain Ooghe pourrait être au bout d’une luge aux Jeux olympiques de Pékin pour la course de sa vie.