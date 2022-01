JO 2022 : les Français Margot Boch et Romain Heinrich qualifiés en bobsleigh et skeleton

Il y aura bien des Tricolores en bobsleigh et en skeleton à Pékin. La Fédération internationale des deux disciplines a dévoilé lundi 17 janvier les quotas alloués pour chaque nation en vue des Jeux olympiques en Chine (4-20 février). La France obtient deux billets au total.

Romain Heinrich est sélectionné (épreuves de bob à deux et à quatre), tout comme Margot Boch (en monobob et en bob à deux).

Ces quotas doivent encore être validés par le Comité national olympique et sportif français. La liste définitive devra être communiquée au plus tard mercredi à 23h59. Sauf imprévu, les Français qui ont obtenu ces précieux sésames devraient bien être du voyage pour Pékin.

