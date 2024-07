BMX freestyle aux JO 2024 : pourquoi Anthony Jeanjean n'a pas été médaillé d'or, malgré un run d'anthologie

Soudain, la Concorde s'est enflammée. Rien à voir avec les températures caniculaires du jour : c'est le second run d'Anthony Jeanjean qui a fait monter le mercure lors de la finale de BMX freestyle, mercredi 31 juillet. Dos au mur après sa chute dès le premier saut de son premier passage, le Biterrois sort alors un run d'anthologie qui fait rugir le public. Dans les gradins, l'avis est unanime : la médaille d'or est pour le Français. Mais les juges en décident autrement.

à lire aussi Suivez toute l'actualité des Jeux olympiques dans notre direct

Avec une note de 93,76, Anthony Jeanjean n'a pris que la deuxième place provisoire. Quelques minutes plus tard, il glissait à la troisième, dépassé d'un rien par le Britannique Kieran Reilly (93,91). Le public de la Concorde a grondé, estimant le Français floué par les juges.

Paris 2024 - BMX Freestyle : un second run de géant et Jeanjean se rapproche de l'argent

"Je suis plutôt déçu, je venais pour l'or, mais je ne repars pas avec. C'est plutôt un échec, concédait le Français, après coup, au pied du park. J'ai un run qui peut gagner si tout se passe comme prévu. Ça ne s'est pas passé comme prévu", ajoute celui qui préparait minutieusement ce rendez-vous depuis plus d'un an.

"J’ai fait quelques petites erreurs techniques qui me coûtent la médaille d’or. Les juges les ont vues. Ils m’ont vu toute la semaine. Ils ne m’ont pas loupé, c’est comme ça, c’est le jeu, c’est un sport de jugement, il faut l’accepter." Anthony Jeanjean, médaillé de bronze en BMX freestyle à franceinfo: sport

Lors des derniers Mondiaux à Glasgow, en août 2023, Anthony Jeanjean avait déjà dû apprendre à vivre avec l'échec, après ses deux chutes en finale qui avaient tué tout espoir de médaille. Marqué, le Tricolore expliquait alors qu'il se servirait de cette désillusion pour arriver plus fort à Paris, avec de nouveaux tricks préparés depuis de longs mois, dans le secret, se sachant très attendu.

L'art de se relever

En finale, malgré sa chute au premier run, il a osé en dévoiler un. "Le double flair [le deuxième saut sur la vidéo ci-dessus, à 00:10], première mondiale, savourait-il, après coup. J'ai réussi à le poser, je suis très content. C'est en partie ce trick qui m'apporte cette médaille, même si j'avais la fin du run pour aller chercher l'or... J'apprécierai plus tard. Le travail a payé, mine de rien. Je reste sur une note positive."

"On peut discuter sur la deuxième et la troisième place... J’ai mon avis dessus, mais ce sont des juges, il faut accepter. Je suis plutôt amer, mais je finis sur le podium, médaille olympique autour du cou : ça reste exceptionnel. Avec le temps, je vais l’apprécier et prendre du recul." Anthony Jeanjean à franceinfo: sport

Selon Christian Van Hanja, consultant France Télévisions, il n'y a pas non plus matière à scandale : "Quand tu n'as que 1,23 point d'écart entre le 4e et le 1er, il y a un côté loterie. C'est un run de malade mental, qui devait lui donner la médaille d'or, mais il a fait quelques fautes. Il fait un tout petit guidonnage [redressement des roues dans l'axe du vélo] à un moment quand il replaque, qui lui fait perdre de la vitesse. Ça suffit… La grosse surprise, c'est que les juges, pour une fois, n'ont pas donné la priorité aux tricks compliqués, mais au style, à l'originalité, à l'amplitude et à un sentiment d'aisance". Or, après sa chute initiale, le Français était forcément plus tendu.

"Ce n’était pas facile, mais ça m’est déjà arrivé de chuter. Je sais qu’il faut vite passer à autre chose. Si ça ne le fait pas sur le premier run, ça le fera sur le deuxième. Je fais quelques erreurs techniques, parce que je donne tout." Anthony Jeanjean à franceinfo: sport

"Il perd l'or sur le premier run, parce que derrière, il est sous pression. D'ailleurs, il manque de tomber dans le second run. Il est allé chercher cette médaille avec les dents. S'il avait fait son premier run correctement, il aurait été serein pour pousser dans le second", reprend Christian Van Hanja, qui note : "Anthony est le seul des quatre premiers à faire un seul run entier, il est revenu de nulle part. C'est inespéré, il lui a fallu une énorme force mentale". Cette force, le natif de Béziers assure l'avoir puisée dans le public : "C'est grâce à eux, tout ça. Le public, c'est vraiment un atout, j'ai transformé leur énergie."

Seul concurrent à avoir fait un double flip (double salto arrière) dans cette finale, Anthony Jeanjean aspirait à mieux sur ces Jeux. Son plan se déroulait alors "comme sur des roues de BMX", selon son coach, Jean-Baptiste Peytavit. A savoir : terminer la première manche entre les 3e et 5e places, pour laisser la pression aux autres.

Un plan qui a volé en éclats après sa chute, même si le Français a trouvé les ressources pour se relever et aller chercher le bronze. Se relever, c'est d'ailleurs ce qu'Anthony Jeanjean compte faire dans les prochains mois : "Une médaille olympique, je sais que ce n'est pas tous les jours. Je l'ai cette année. Maintenant, je vais continuer à travailler. Je vais savourer cette médaille, pour aller en chercher une différente à Los Angeles en 2028."