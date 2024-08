Brillant lors de cette finale, le Français a placé un énorme dunk sur la légende américaine à la 18e minute de jeu, samedi.

Il a envoyé "King James" au tapis. Lors de la finale du tournoi olympique de basketball opposant les Bleus aux Etats-Unis, le Français Guerschon Yabusele a réalisé un superbe dunk sur le doyen américain LeBron James, samedi 10 août, dans une Arena de Bercy bouillante.

Battue en finale (98-87) par l'armada américaine, l'équipe de France, déjà privée de l'or olympique par les mêmes adversaires à Tokyo, n'a pas eu à rougir. Preuve du beau visage affiché par les Bleus lors de cette finale, le magnifique dunk asséné par Guerschon Yabusele à la 18e minute de jeu, envoyant le joueur aux quatre titres NBA au tapis. "Je suis quelqu’un de très humble, a-t-il réagi après le match. C’était une action incroyable. Quand je le vois comme ça, je me dis que c’est soit je dunke, soit il me contre. Donc je n’ai pas le choix. Je ne réfléchis pas. Je vais quand même mettre le poster chez moi." Une action révélatrice d'un match de très haut niveau pour le "Dancing Bear", deuxième meilleur buteur côté français avec 20 points et 2 rebonds (derrière Victor Wembanyama, qui totalise 26 points et 7 rebonds).