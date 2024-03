Paris 2024 : l'équipe de France de basket masculine hérite de l'Allemagne en phase de groupes aux Jeux, les Bleues avec l'Australie

Ils ne pouvaient pas se retrouver avec les Etats-Unis, placés dans un des deux autres groupes, mais les Bleus auront quand même fort à faire aux Jeux olympiques. A l'issue du tirage organisé en Suisse, mardi 19 mars, par le triple champion olympique américain Carmelo Anthony et la championne du monde australienne 2006 Penny Taylor, l'équipe de France jouera sa phase de groupes du tournoi olympique face à l'Allemagne, au Japon et à un adversaire encore à déterminer. Elle se déroulera du 27 juillet au 3 août à Villeneuve-d'Ascq (Nord), avant la phase éliminatoire à Paris jusqu'au 11 août.

Placée dans le chapeau 3 après son Mondial raté en septembre dernier qui l'a fait dégringoler à la 9e place mondiale, la France savait déjà qu'elle éviterait deux gros poissons avec les Etats-Unis, placés dans un autre groupe, et le Canada, nation montante qui avait balayé (95-65) les Bleus en ouverture du Mondial fin août, et placée comme les tricolores dans le chapeau 3. Le tirage au sort a donc réservé aux Bleus l'Allemagne, championne du monde en titre, le Japon, et un adversaire encore à définir après un Tournoi de qualification pré-olympique.

The stage is set 🔥



Here's how the Men’s Olympic Basketball groups look for #Paris2024 👀 pic.twitter.com/MFX5ylqtEe — FIBA (@FIBA) March 19, 2024

L'Allemagne, vainqueure surprise de la Coupe du monde 2023, sera l'adversaire le plus coriace pour l'équipe de France dans cette phase de poules. La Mannschaft tentera de décrocher la première médaille olympique de son histoire. Le Japon, issu du chapeau 4, a fini 19e du dernier Mondial et devrait représenter un adversaire abordable pour les Bleus. Enfin, la troisième équipe du groupe pourrait être la Lettonie (5e du Mondial 2023), le Monténégro (11e du Mondial 2023) ou encore le Brésil (13e du Mondial 2023), entre autres.

Il reste donc à connaître l'identité de quatre des 12 équipes du tournoi olympique, qui s'affronteront lors de quatre tournois de qualification pré-olympiques du 2 au 7 juillet en Grèce, Lettonie, Porto Rico et en Espagne. La France scrutera particulièrement celui qui se déroule en Lettonie, dont le vainqueur atterrira dans son groupe. Il mettra aux prises la Lettonie, la Géorgie, les Philippines (Poule A), le Brésil, le Monténégro et le Cameroun (Poule B).

Les équipes des différents tournois de qualification pré-olympiques, qui auront lieu du 2 au 7 juillet 2024. (FIBA)

À l’issue de cette phase de groupes, les deux premiers de chaque poule et les deux meilleurs troisièmes prendront la direction de l'Accor Arena de Paris pour la phase finale. Si la France vise un nouveau podium olympique, elle devra sans doute réaliser un sans-faute afin d'éviter de tomber avant la finale sur les Etats-Unis et son armada en préparation (LeBron James, Stephen Curry, Kevin Durant, Kyrie Irving et peut-être... Joël Embiid, qui avait un temps hésité à jouer pour la France).

Les Bleues avec l'Australie et le Canada

Pour l'équipe de France féminine, les 12 équipes du tournoi olympique étaient déjà connues avant le tirage au sort de la phase de groupes, qui se déroulera également à Villeneuve-d'Ascq du 28 juillet au 4 août. Les Bleues ont hérité de l'Australie, du Canada et du Nigeria. Médaillées de bronze à l'Euro en juin dernier, elles s'étaient sorties de leur TQO en Chine en février mais n'ont pu réintégrer le Top 6 mondial, se plaçant par conséquent dans le chapeau 3.

Allez! 🔜 🇫🇷



The Women's Olympic Basketball groups are set for #Paris2024! 🔥 pic.twitter.com/0osYCk2oh2 — FIBA (@FIBA) March 19, 2024

Les Bleues ont bénéficié d'un tirage plutôt clément, échappant notamment à la sélection des Etats-Unis, neuf fois médaillée d'or aux Jeux olympiques. L'Australie a néanmoins été médaillée lors des trois dernières éditions de la Coupe du monde, tandis que le Canada reste sur une prometteuse quatrième place au Mondial 2022. Le Nigeria a déjà participé à deux éditions de la Coupe du Monde, et deux éditions du tournoi de basketball des Jeux olympiques.