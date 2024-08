Direct L'équipe de France face à la "Dream Team" américaine... Suivez et commentez avec nous la finale du tournoi olympique de basket dès 21h30

On ne va pas vous mentir, les chances de victoire sont faibles ce soir, "Une sur 14 millions", dit même Nicolas Batum en référence au film des Avengers. Mais elles ne sont pas nulles ! Oui, Team USA n'a perdu que 6 fois en 148 matchs dans son histoire olympique. MAIS parmi ces six fois, il y a une défaite face à la France, et c'était aux JO, à Tokyo, en 2021 ! Alors, pourquoi ne pas le refaire ?