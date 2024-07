Basket : Victor Wembanyama n'a pas suffi et les Bleus concèdent une quatrième défaite de rang face à l'Australie en préparation pour les JO de Paris 2024

C'était la dernière chance des Bleus pour se redonner un peu de confiance avant l'échéance des Jeux et après trois défaites d'affilée. Mais face aux coéquipiers du vétéran Patty Mills, les Bleus n'y sont pas parvenus non plus. L'équipe de France de basket s'est inclinée face à l'Australie (83-82), médaillée de bronze à Tokyo, dimanche 21 juillet à la CO'Met d'Orléans.

Après les défaites face à l'Allemagne, la Serbie et le Canada, ce quatrième échec, dans le money-time, ne va pas permettre aux Bleus d'y voir un peu plus clair. Même si la rencontre a présenté quelques sources de satisfactions. Notamment Victor Wembanyama, quasiment en triple double (trois statistiques à 10 unités minimum), et qui a répondu présent avec 17 points, 12 rebonds et huit passes décisives.

Daniels donne l'avantage à une seconde de la fin, et la France s'incline de nouveau en match de préparation



Prochain match contre le Brésil, aux Jeux Olympiques pic.twitter.com/EYyYQFIBM3 — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) July 21, 2024

Les deux nations se sont longuement jaugées pendant le premier quart-temps et jusqu'à la pause. Les Bleus ont eu du mal à passer le rideau défensif des Australiens et ont tenté d'exister par les tirs à trois points avec de la réussite (8 sur 17). Stratégie qui s'est maintenue pendant toute la durée de la rencontre avec ses avantages : 14 tirs longue distance inscrits sur 31, l'expression d'une réussite offensive enfin retrouvée. Et ses inconvénients : les Bleus ont souvent été pris dans leur dos par leurs tenaces adversaires qui ont pu compter sur un grand Patty Mills (24 points, deux rebonds, trois passes) mais aussi sur Josh Giddey (20 points, six rebonds, huit passes).

La passe pour Wemby, le dunk pour Gobert !



La France revient à un point contre l'Australie



Suivez le match ici > https://t.co/kwYahocw8z #lequipeBASKET pic.twitter.com/81vGqn7CTx — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) July 21, 2024

Il était encore l'homme le plus scruté de la rencontre. Comme depuis le début de la prépration, Victor Wembanyama a été précieux dans le cinq français, des deux côtés du parquet. Il a d'ailleurs claqué un contre impressionnant à deux secondes du buzzer, mais n'a pas inscrit le panier de la victoire. Et comme face au Canada, "Wemby" a également pu s'appuyer sur un grand Guerschon Yabusele, auteur notamment d'un dunk rageur à la fin de la première période (10 points). Il en faudra cependant plus pour les Jeux olympiques, où les Bleus affronteront le Brésil pour leur premier match de la compétition, le 27 juillet.