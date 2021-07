JO 2021 - Aviron : "c’était horrible", confient Hugo Boucheron et Matthieu Androdias après leur sacre olympique

Malgré une course qu'il juge imparfaite, le duo a apporté une troisième médaille d'or de l'équipe de France, mercredi à Tokyo.

"Notre pire course", "c'était horrible", les Français Hugo Boucheron et Matthieu Androdias ont malgré tout décroché l'or olympique, mercredi 28 juillet, dans la baie de Tokyo. Ils terminent en 6'00''33 devant les Néerlandais (6'00''53) et les champions du monde chinois (6'03''63).

Une fidélité récompensée

Les deux compères apportent à la France son 3e titre aux Jeux de Tokyo et sa 8e médaille. Equipage expérimenté, les deux hommes rament ensemble depuis 2015. Sixièmes à Rio, ils ont depuis décroché trois titres internationaux: champion du monde en 2018, champion d'Europe en 2018 et 2021. Les derniers champions olympiques français en aviron étaient Jérémie Azou et Pierre Houin, titrés à Rio en 2016 dans la catégorie deux de couple poids légers.