Reportage "Ma mère a commencé ce sport pour être tranquille, on l’a tous suivie" : l’aviron, discipline olympique et affaire de famille

"Quand j'étais petite, on m'a emmenée sur les régates de Versailles. Il faisait gris et moche. Tout le monde criait pour encourager l'équipe, ça m'a fait une peur bleue. Je me suis dit : ‘Jamais je ne ferai ça, c'est impossible !’" Quelques années plus tard, Claire Bové avait la médaille d’argent olympique autour du cou, après une finale haletante en deux de couple poids léger aux Jeux olympiques de Tokyo. La prédiction n’était pas bonne, mais quand la famille baigne dans le milieu de l’aviron, il y a de grandes chances que la jeune génération suive le courant.

Claire Bové, deuxième en partant de la gauche, s'entraîne à Vaires-sur-Marne avec ses compatriotes. ... - (France TV)

Le rassemblement de l’équipe de France en période de fêtes de fin d’année ressemble fortement à une réunion de familles. Les jumeaux Turlan, les frères Onfroy et Ludwig, une des sœurs Cornut-Danjou… Les fratries profitent du plan d’eau de Vaires-sur-Marne avant une petite coupure. Pour l’occasion, rameuses et rameurs ont droit à un bassin défoncé [comprenez : abîmé par les vagues et le vent] et une pluie continue. Pas de quoi décourager la sélection, habituée à l’effort quelles que soient les conditions climatiques. "C’est un sport d’extérieur, nous connaissons les contraintes", rappelle Sébastien Vieilledent, directeur technique national ambitieux de la Fédération française d’aviron et champion olympique à Athènes en 2004.

Les copains d’abord

Pour se motiver à braver les éléments naturels hivernaux, avoir un soutien familial n’est jamais de trop. Avant d’être des moteurs de l’équipe de France, c’est surtout l’esprit de camaraderie qui a convaincu les athlètes de pratiquer l’aviron. "Je n'aurais pas choisi l'aviron si ma meilleure amie n'en avait pas fait. Je n'avais pas du tout envie de faire ça. Au début, j'y allais seulement pour être avec les amis", se remémore Claire Bové, dont la mère a été vice-championne du monde en 1988.

Thibaud Turlan a fait un petit détour par le canoë-kayak, avant de revenir rapidement à ses premières amours. "L’aviron n'est pas forcément un sport dans lequel on prend un plaisir fou quand on est jeune, quand on n'a pas encore les qualités physiques nécessaires. Ce n'est pas évident de se projeter. Quand j'étais dans le club juste à côté, au kayak, on était deux dans le club…. Ce n'était pas fou", s’amuse le Bordelais.

"Quand tu vois les gars de l’aviron bien rigoler, tu te dis que tu vas peut-être y refaire un tour..." Thibaud Turlan, à franceinfo : sport

Un sentiment partagé par l’entraîneur des sœurs Cornut-Danjou, Yvan Deslavière : "Quand j'ai commencé ce sport, les jeunes du club m'ont tout de suite félicité. Je suis rentré de l'entraînement enjoué. J'avais été accueilli les bras ouverts, j'avais rencontré plein de personnes. Mes premières années d'aviron, j'y allais uniquement pour les copains. Il y avait des journées où on ne ramait pas du tout. On avait une vieille table de ping-pong, on jouait tout l'après-midi. Le déclic de la compétition est venu plus tard."

Si les amis ont souvent été l’élément déclencheur d’un début de pratique, l’héritage familial n’est pas étranger à la progression des athlètes. Exemples à suivre, saine concurrence entre frères, désir de partager une histoire commune, les rameurs de l’équipe de France ont trouvé une motivation toute particulière. Ferdinand et Florian Ludwig ont "toujours eu cet esprit de compétition" entre eux. Le plus jeune des deux n’hésite d’ailleurs pas à chambrer son aîné - sur la touche pour un mois après une mauvaise chute à VTT - en cette maussade journée de décembre.

Ils ont surtout décidé de ne pas laisser le moindre répit à leur mère. "Elle a commencé l’aviron quand j'avais 12 ans, pour faire un sport sans tous les garçons. Elle voulait être tranquille, s’amuse Ferdinand Ludwig. Je l'ai accompagnée une fois, deux fois, et l’année d’après, tout le monde a suivi : mon frère, mon père, mon grand-père, ma tante."

Promener la grand-mère

Les frères Théophile et Valentin Onfroy ont débuté grâce à leurs parents et leur oncle, "qui pratiquaient ce sport dans le club de Verdun, qui rayonne dans la région", alors qu’à une époque un peu plus ancienne, Yvan Deslavière avait écouté le souhait de son grand-père paternel, "qui en avait fait après la guerre. A l'époque, l'aviron, c'était le canotage. Il promenait ma grand-mère." Pour Joséphine Cornut-Danjou, "ça a été toujours un rêve" de pratiquer au plus haut niveau avec sa sœur aînée Maya. "C'est une histoire de famille, parce que maman a fait 4e des Jeux de Barcelone en 1992, et a été entraîneure d'aviron."

Chez les Bové, l’aviron fait partie du quotidien. "J'ai déjà fait du 4 avec maman, papa et mon frère", se remémore Claire, vice-championne olympique.

"Ca ne s'est pas forcément bien passé, car on était trop nombreux à vouloir donner des ordres." Claire Bové, à franceinfo : sport

"Mais j'adore faire du double avec mon frère, car j'apprends énormément. J'aime aussi ramer avec maman parce qu'elle a un sens inné de la glisse." Ce goût pour la pratique familiale est venu avec le temps. L’époque où elle voyait "tous les jours un poster de [sa] maman avec sa médaille mondiale dans la chambre chez [ses] grands-parents, sans jamais y faire vraiment attention" est révolue. "Maintenant, je me dis que c'est ouf !", s’enthousiasme-t-elle.

Claire Bové (au deuxième rang derrière Laura Tarantola) suit les traces de sa mère, vice-championne du monde d'aviron en 1988, à Milan. (France TV / Simon Bardet)

L’entourage, familial et amical, serait donc la recette du succès, bien plus que des prédispositions génétiques. "On n'a pas des physiologies meilleures que d'autres. Je pense que c'est la propension à gérer mentalement l'effort qui est importante. Il faut pouvoir se faire mal. C'est un sport de brutes, s’amuse Florian Ludwig. On a toujours été meilleurs dans des sports très physiques. On a fait de la gym et on a arrêté parce qu'on était mauvais." "On n’était pas souples", renchérit l’aîné Ferdinand.

Frères de rames

"À l'entraînement, c'est un avantage de s'entraîner avec quelqu'un qui vous connaît parfaitement et qui connaît nos habitudes. C'est un gros gain de temps par rapport à la cohésion du bateau", explique Thibaud Turlan, qui, avec son jumeau Guillaume notamment, a qualifié le quatre sans barreur pour les Jeux olympiques de Paris. "On a besoin d'une coordination importante en aviron. Quand on rame avec son frère ou sa sœur, on n'a pas besoin de se parler. Il y a une connexion", enchaîne Joséphine Cornut-Danjou.

Les jumeaux Turlan à l'entraînement sur le bassin de Vaires-sur-Marne. ... - (France TV)

Pour l’entraîneur des frères Turlan, Bastien Tabourier, coacher une fratrie peut être un avantage, à condition de bien différencier les athlètes. "Ils s'appellent eux-mêmes les 'Tutu'. Moi, je ne les associe pas, c'est Guillaume et Thibaud, deux athlètes différents. Mais le fait qu'ils soient frères peut parfois m'aider dans la communication, notamment en passant par l'un pour transmettre un message à l'autre quand je vois que le canal est un peu fermé."

La Fédération française d’aviron va pouvoir s’appuyer sur tous ses talents – dont ces nombreuses fratries – pour briller aux Jeux olympiques de Paris cet été. Elle vise trois médailles, une de plus qu’il y a trois ans. Avant l’arrivée de nouvelles têtes chez les Bleus ? Le frère de Claire Bové est en équipe de France de beach rowing, discipline qui arrive au programme des Jeux à Los Angeles, dans quatre ans. Les Ludwig prédisent également un bel avenir à leurs deux plus jeunes frères (17 et 14 ans). "Les deux petits derniers sont encore jeunes, mais ambitieux ! A leur âge, je n'étais pas dans le même état d'esprit, prévient Florian. Nous voir, ça les pousse encore plus à aller chercher des grandes choses. L'esprit famille, la fratrie, c'est un petit plus".