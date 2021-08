C’était la seule médaille qui lui manquait, mais Yohann Diniz, à bout de force, ne l’a pas décrochée. Après 28 kilomètres et 2h15 d’un effort intense dans la chaleur et l’humidité des rues de Sapporo, le marcheur français a renoncé à poursuivre le 50 kilomètres marche. "C’était peut-être la compétition de trop", a réagi, lucide le recordman du monde.

Huitième à Londres et Rio

En 2014, à Zurich, Yohann Diniz était devenu le marcheur le plus rapide de la planète en parcourant 50 kilomètres en 3 heures, 32 minutes et 33 secondes. Champion du monde en 2017 à Londres, le Français n’a pourtant jamais brillé aux Jeux olympiques, avec une huitième place à Londres et Rio comme meilleur résultat en quatre participations. Avant son ultime course à Tokyo, il n’avait plus participé à un 50 km marche depuis 2019. À bout de forces, il a préféré s’arrêter au bord de la route mais laissera une empreinte indélébile dans sa discipline.