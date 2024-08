Souffrant et battu en finale du 200 m, le sprinteur américain a dû renoncer à son rêve de quadruplé olympique (100 m, 200 m, 4x100 m et 4x400 m), jeudi.

Très attendu en finale du 200 m hommes, le sprinteur américain Noah Lyles, champion du monde sur la distance à Budapest (2023), a dû se contenter du bronze, jeudi 8 août au Stade de France. Visiblement diminué, l'Américain est resté allongé sur la piste pendant un long moment, avant d'être finalement évacué en fauteuil roulant.

La fédération américaine d'athlétisme a affirmé que le sprinteur avait été testé positif au Covid-19 en amont de la course. Une information confirmée par Noah Lyles en zone mixte, quelques minutes après la course. Déjà paré de bronze sur 200 m à Tokyo, l'Américain doit renoncer à son rêve de quadruplé olympique (100 m, 200 m, 4x100 m et 4x400 m), mais tentera de récupérer un maximum, pour peut-être viser d'autres médailles en 4x100 m et 4x400 m.