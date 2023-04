Paris 2024 : le premier relais mixte olympique de marche se déroulera dans la capitale et partira de la Tour Eiffel

Chaque binôme devra parcourir la distance d'un marathon, a annoncé la fédération internationale d'athlétisme, samedi.

L'interrogation autour du nouveau relais mixte en marche des Jeux 2024 est levée. La fédération internationale d'athlétisme, World Athletics, a présenté ce samedi 8 avril le format de cette épreuve inédite, qui sera expérimentée pour la première fois à Paris. Alors qu'un 35km hybride avait été dans un premier temps annoncé, c'est finalement un relais sur la distance d'un marathon qui se disputera en partant de la Tour Eiffel.

Cette course verra des paires constituées d'une femme et d'un homme par nation – 25 tandems seront en lice – disputer 42,195km de course. "La distance du marathon a été choisie pour sa popularité déjà existante dans l'athlétisme et pour son lien avec les traditions des Jeux olympiques", justifie World Athletics. Les hommes prendront le départ pour un premier tronçon, qui feront tous un peu plus de dix kilomètres, avant de "passer le témoin" à leurs homologues féminines. Une fois ce deuxième passage effectué, l'athlète masculin ayant pris le départ reprendra la course pour le troisième quart, avant que son binôme féminin ne termine l'épreuve.

World Athletics and the International Olympic Committee have agreed on the format for the new race walking team event that will make its debut at the @Paris2024 @Olympics.



L'épreuve aura lieu le 7 août 2024, avec un départ prévu à 7h30 pour une course d'environ trois heures. Ce nouveau relais marche s'inscrit dans la volonté du Comité international olympique d'avoir davantage d'épreuves mixtes durant les Jeux olympiques et paralympiques.

"Nous sommes ravis d'avoir un nouveau relais mixte au programme olympique pour mettre en avant les qualités à la fois des athlètes hommes et femmes lors d'un même évènement, précise Jon Ridgeon, président de World Athletics. Ce format est pensé pour être innovant, dynamique et imprévisible. Nous croyons à sa compréhension facile pour les fans, qu'il va apporter une compétition excitante, mais aussi, et c'est important, qu'il va garantir une totale équité du nombre de participants hommes-femmes sur l'ensemble du programme d'athlétisme aux Jeux pour la première fois."