Paris 2024 : "Ce serait une telle fierté" d'être porte-drapeau, assure Mélina Robert-Michon

Mélina Robert-Michon porte-drapeau des Bleus aux Jeux olympiques de Paris ? "Ce serait une telle fierté", a confié l'athlète de 44 ans lors d'un entretien à l'AFP, jeudi 28 mars, soulignant l'envie "encore plus forte de briller" à domicile. Médaillée d'argent lors des JO de Rio en 2016, la lanceuse de disque espère effacer, devant son public, la déception de Tokyo où elle avait été éliminée lors des qualifications.

Son nom revient régulièrement parmi les plus cités pour être la porte-drapeau de la délégation tricolore aux Jeux olympiques de Paris (du 26 juillet au 11 août). Tout sauf un hasard tant le palmarès et la carrière exemplaire de Mélina Robert-Michon font d'elle une candidate idéale à cet honneur. Avec 23 titres de championne de France du lancer de disque, sa longévité parle également pour celle qui a mis sa carrière en pause par deux fois pour être maman : "Si on m'avait dit ça en 2000, jamais de la vie je n'aurais imaginé que ce soit possible et que je sois performante. Car ce qui est le plus important ce n'est pas de durer pour durer, mais il faut être dans le jeu."

"Le plus important serait la médaille"

Vice-championne olympique en 2016, médaillée d'argent aux championnats du monde de 2013, la Française ne cache pas son ambition de brandir le drapeau tricolore lors de la cérémonie d'ouverture. "Mon envie est indescriptible. Ce serait une telle fierté de représenter tous les sportifs, qui plus est en France pour mes septièmes Jeux, confie-t-elle. Ce ne serait pas un aboutissement car le plus important serait la médaille mais ce serait un gros truc. C'est chouette que tous les sportifs puissent voter."

Comme celle qui s'entraîne actuellement à Lyon le reconnaît elle-même, l'objectif numéro 1 reste néanmoins la médaille. Et elle compte bien s'appuyer sur le soutien du public pour y parvenir : "Il y a cette envie encore plus forte de briller devant ses proches. Mais on sent aussi l'attente médiatique et du grand public. Je le mesure et je le travaille car cela ne doit pas nous assommer le jour de la compétition. Il faut donc l'anticiper. Plus ça avance et plus je sens que ce n'est pas comme d'habitude, comme les autres années olympiques."