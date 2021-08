JO 2021 : les rois du 110 m haies courent après l'or, Kevin Mayer poursuit son décathlon, le karaté entre en scène... Ce qu'il ne faut pas rater dans la nuit de jeudi

La nuit promet d'être riche en émotions, jeudi 5 août. La France peut compter sur son dieu du stade, Kevin Mayer, qui poursuit son décathlon, et sur le nageur Marc-Antoine Olivier, déjà bronzé sur le 10 km à Rio. Karaté, basket, athlétisme, courses en ligne de canoë et skate sont également au programme. Tour d'horizon de ce qu'il ne faut pas manquer.

Natation eau libre : nouvelle médaille pour Marc-Antoine Olivier ?

En 2016, lors des Jeux olympiques de Rio, Marc-Antoine Olivier avait remporté la première médaille de l'histoire de la natation tricolore en eau libre, sur le 10 kilomètres. Le Français s'était paré de bronze, derrière le Néerlandais Ferry Weertman, champion olympique, et le Grec Spyridon Yiannotis. Cinq ans plus tard, Weertman est toujours là, et Marc-Antoine Olivier compte bien prendre sa revanche. David Aubry, déjà aperçu dans la piscine de Tokyo sur 800 mètres, sera aussi au départ de la course.

Décathlon : Kevin Mayer poursuit sa quête d'or olympique

Au stade olympique de Tokyo, Kevin Mayer a vécu une première journée en forme d'ascenseur émotionnel au décathlon. Mal en point après trois épreuves lorsqu'il a révélé que son dos le faisait souffrir, le recordman du monde a ensuite relevé la tête à la hauteur. Mais son 400 m un peu décevant le laisse à 382 points de Damian Warner, leader après cinq épreuves. Le podium est également à près de 200 points.

Habitué des deuxièmes journées canon, Mayer devra en réaliser une nouvelle pour reprendre pied dans ce décathlon. Rendez-vous dès 2 heures pour le 110 mètres haies avant le lancer du disque à partir de 2h50 et le saut à la perche après 5h45, l'un des points forts du Français, meilleur décathlonien du monde dans l'exercice.

110 mètres haies : une bonne surprise pour les Bleus ?

Qui succédera au Jamaïcain Omar McLeod, titré à Rio mais pas qualifié pour Tokyo ? L'Américain Grant Holloway fait figure de favori, avec son chrono de 12''81 réalisé le 26 juin dernier à Eugene. Couronnés à 19 reprises sur 28 finales olympiques du 110 mètres haies, les États-Unis ont perdu 4 des 5 derniers rendez-vous. Seul Aries Merritt, à Londres en 2012, a porté haut les couleurs de la bannière étoilée.

Holloway compte bien apporter un nouveau titre aux Américains, mais il devra se méfier de son compatriote Devon Allen et du Jamaïcain Ronald Levy. Les Français Pascal Martinot-Lagarde et Aurel Manga sont aussi en finale et espèrent faire aussi bien que Dimitri Bascou, 3e à Rio. Et pourquoi pas rêver d'imiter Guy Drut, champion olympique en 1976 ?

Basket : les États-Unis partent favoris contre l'Australie

Les sports collectifs sont à l'honneur avec de belles demi-finales au programme. C'est le basket qui ouvre le bal dès 6h15, avec un duel entre les favoris américains et l'Australie. Battue par la France en ouverture du tournoi, la Team USA a bien réagi depuis. Kevin Durant et ses coéquipiers ont notamment renvoyé à la maison un des favoris du tournoi olympique, l'équipe d'Espagne, dès les quarts de finale (95-81).

De son côté, l'Australie a étrillé l'Argentine (97-59), bien emmenée par Patty Mills (18 points), Joe Ingles (11 points, 7 passes décisives) et Jock Landale (12 points, 7 rebonds). Toujours invaincus dans le tournoi, les Boomers créeront-t-ils la surprise face aux États-Unis ? Réponse en début de matinée.

Alexandra Feracci et Steven Da Costa pour lancer les Bleus en karaté

Les Français n'ont pas le droit de se manquer à Tokyo. À peine arrivé, le karaté ne sera pas au programme de Paris en 2024. Si la France veut décrocher des médailles dans la discipline, elle serait bien inspirée de le faire dès cette nuit, à l'heure où le karaté entre en scène. Alexandra Feracci peut croire au podium en Kata femmes (à partir de 3h). Steven Da Costa prendra la relève avec la même ambition à partir de 5h05 en Kumité hommes, dans la catégorie des moins de 67 kg. Hajime !

