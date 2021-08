DIRECT. JO 2021 : suivez les épreuves du décathlon avec Kevin Mayer, blessé au dos, et en difficulté

Ce qu'il faut savoir

C'est par le 100 mètres qu'a débuté le décathlon hommes mercredi 4 août à 2 heures du matin, heure française, et tous les regards seront tournés vers Kevin Mayer, l'une des rares chances de médaille de l'équipe de France d'athlétisme. Le Montpelliérain, médaillé d'argent lors des JO de Rio en 2016 et recordman du monde de la discipline depuis 2018, qui rêve d'or, aura face à lui un adversaire de taille en la personne du Canadien Damian Warner, meilleur performeur de l'année.

L'or et rien d'autre. Vice-champion olympique en titre, le décathlonien français débarque à Tokyo avec la ferme ambition d'accrocher le seul titre qui lui manque : l'or olympique. A 29 ans, le Français, champion du monde 2017 et recordman du monde de sa discipline, ne cachait pas ses ambitions, à quelques jours de ses troisièmes Jeux olympiques.

Une petite douleur au dos. Si Kevin Mayer se dit prêt et "physiquement incroyablement bien" pour ces JO de Tokyo, une douleur au dos est venue contrarier les derniers jours de sa préparation. Le champion n'est cependant pas inquiet et estime que cette douleur devrait disparaître avant le début du décathlon.

Dix épreuves parmi les plus prestigieuses. Ce sont les épreuves phares de l'athlétisme auxquelles se frotteront les décathloniens. Après le 100 mètres, les athlètes enchaîneront avec le saut en longueur, le lancer de poids, le saut en hauteur et le 400 mètres. La seconde journée sera consacrée au 110 mètres haies, au lancer de disque, au saut à la perche, au lancer de javelot et, enfin, au 1 500 mètres.