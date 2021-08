DIRECT. JO 2021 : suivez les demi-finales et la finale du 100 mètres hommes en athlétisme

#COVID_19 À ce stade, "on ne peut pas dire" que la saison touristique est "mauvaise", déclare Christian Mourisard, président d'ADN Tourisme sur franceinfo. Il souligne que "les plus forts taux d'occupation d'hébergement, on les retrouve dans les gîtes et dans les hébergements de plein air" comme "les campings". Selon lui, "il y a une volonté de séjourner à la campagne, en basse montagne ou en montagne" et le "désir de partir" des Français "l'a emporté largement sur la crainte".

(SAMEER AL-DOUMY / AFP)