DIRECT. JO 2021 : suivez la finale du concours de saut à la perche avec Renaud Lavillenie, en lice pour une troisième médaille olympique, à partir de 12h20

Ce qu'il faut savoir

Renaud Lavillenie, médaillé d'or à Londres en 2012 et d'argent à Rio en 2016, rêve d'accrocher une troisième médaille à son palmarès pour ses troisièmes Jeux olympiques, à Tokyo. Mais le Français, touché à une cheville, aura fort à faire tant Armand Duplantis domine la discipline ces dernières années. Le jeune Suédois, recordman du monde de la discipline (6,18 m), est le seul athlète à avoir franchi en plein air une barre à 6,10 m en 2021. Suivez notre direct dès 12h20.

Renaud Lavillenie dans un rôle d'outsider. Si le Français a réalisé une bonne saison 2021, la rupture d'un ligament de la cheville gauche lors d'un meeting à Sotteville-lès-Rouen (Seine-Maritime) le 11 juillet a failli le priver de ces JO de Tokyo. Mais le 31 juillet, le champion olympique 2012 a réussi à se qualifier pour la finale, grâce à un saut à 5,75 m, malgré ses craintes. Il se dit désormais "libéré" avant un dernier round où il n'aura "strictement plus rien à perdre". "J'ai eu peur", a déclaré l'ex-détenteur du record du monde. "Je me voyais dans l'avion ce soir pour rentrer en France. Le contexte était encore plus dur que ce que j'aurais pu imaginer."

Premiers JO pour le prodige suédois. Tous les regards seront tournés vers Armand Duplantis. Surnommé "Mondo", l'athlète de 21 ans concourt pour la première fois aux Jeux olympiques et espère bien décrocher l'or et, pourquoi pas, un nouveau record du monde si les conditions météorologiques le permettent. Entre 2020 et 2021, le jeune perchiste a réalisé une série de 23 victoires consécutives.

La pandémie s'invite dans le concours. La finale se déroulera sans le double champion du monde et médaillé de bronze de Rio, l'Américain Sam Kendricks, contraint de déclarer forfait après avoir été testé positif au Covid-19 deux jours avant le début des qualifications.