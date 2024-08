Athlétisme aux JO de Paris 2024 : Joshua Cheptegei, vainqueur du 10 000 mètres, champion olympique en titre, déclare forfait pour le 5 000 m

Champion olympique du 10 000 mètres quatre jours auparavant, Joshua Cheptegei a annoncé, mardi 6 août, renoncer à courir le 5 000 mètres, distance sur laquelle il détient le record du monde et est tenant du titre. "Après en avoir discuté avec mon équipe, nous avons décidé qu'il était préférable de ne pas participer au 5 000 mètres", a-t-il expliqué sur son compte Instagram après avoir dit toute sa fierté d'avoir décroché l'or sur la distance supérieure.

L'Ougandais ne réalisera donc pas le doublé que Mo Farah avait pris l'habitude de réaliser (en 2012 et en 2016), ouvrant la possibilité à Jakob Ingebritsen d'être en or sur 1 500 m (finale mardi à 20h50) et 5 000 mètres (séries mercredi 7 et finale samedi 10 août), une première depuis 2004. Dans une course qui a perdu l'un de ses favoris, le Norvégien, deuxième au classement mondial sur la distance, aura fort à faire face aux Ethiopiens, Hagos Gebrhiwet et Yomif Kejelcha, meilleurs performeurs de l'année. En argent à Tokyo, le Canadien Mohammed Ahmed sera également de la partie.