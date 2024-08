Athlétisme aux JO de Paris 2024 : les légendes américaines Carl Lewis et Allyson Felix conquis par la piste violette "unique" du Stade de France

C'est le sport roi des Jeux olympiques : l'athlétisme. Les compétitions débutent au Stade de France à partir du vendredi 2 août avec du décathlon, du lancer de marteau, ou encore les séries du 100 mètres femme, sur une piste de couleur violette qui fait beaucoup parler. Une piste que Carl Lewis en personne est venu découvrir, jeudi 1er août. L'immense champion américain, neuf fois médaillé d'or aux Jeux, a été visiblement séduit par les lieux.

Carl Lewis a connu de nombreuses pistes dans sa longue carrière, mais jamais une de cette couleur. Forcément, c'est le premier élément qui lui saute aux yeux : "J'adore cette couleur ! Le violet, c'est une super piste pour la performance, et super visuel pour la télévision. Je ne plaisante pas, ça rend vraiment bien !"

"Une véritable énergie partout"

L'ancien champion refuse de courir, même quelques mètres. "J'ai fait mon temps", plaisante-t-il. Son regard se porte sur les tribunes qu'il n'a aucun mal à imaginer pleines et bruyantes : "Vous savez, une compétition, ce n'est pas qu'une piste, dont on sait qu'elle va être rapide. Non, c'est toute l'atmosphère, au stade et dans la ville. Je me promène beaucoup, je vais dans des bars, des restaurants, il y a une véritable énergie partout. Ce Stade de France, il a tellement vibré avec le rugby, je ne peux même pas imaginer ce que ça va être pour l'athlétisme."

Impatient et comme un enfant, Carl Lewis ne se fait pas prier quand on lui propose de faire sonner la grande cloche célébrant les victoires, installée en bord de piste. Verdict du champion : aucun problème, tout le monde l'entendra.

"Je suis sûre que beaucoup de belles histoires vont s'écrire sur cette piste." Allyson Felix, légendaire sprinteuse américaine franceinfo

Avec lui, Allyson Felix est venue découvrir la piste d'athlétisme. L'ancienne sprinteuse américaine, sept médailles d'or aux Jeux et 14 fois championne du monde, est retraitée depuis deux ans. "C'est une piste magnifique, cette couleur est unique, j'adore, lance-t-elle. Je suis excitée, j'ai hâte que la compétition commence. C'est enfin l'heure de l'athlétisme ! Je suis sûre que beaucoup de belles histoires vont s'écrire sur cette piste."

Les premiers athlètes découvrent la piste d'athlétisme, violette, des Jeux olympiques de Paris 2024. (CAMILLE HUPPENOIRE / RADIOFRANCE)

Même avis pour Marie-José Pérec, seule Française à être triple championne olympique en athlétisme. Celle qui a allumé la vasque olympique, avec Teddy Riner à la cérémonie d'ouverture de Paris 2024, dit avoir "la chair de poule" en voyant les premiers athlètes s'entraîner sur cette piste violette.

"C'est gai, c'est frais, ça donne envie. C'est peut-être chauvin, mais elle a un petit côté rose qu'on retrouve sur les maillots de notre équipe d'athlétisme. Pour le cerveau, c'est bien d'avoir quelque chose de nouveau ! En tout cas, moi, ça me plaît beaucoup !", jure "Marie-Jo". Tony Estanguet, président du comité d'organisation des Jeux de Paris, conclut : "Cela va être un sacré chaudron, ça va être fou."