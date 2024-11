La patinoire de Nice sera transformée en centre aquatique après les JO de 2030, annonce le maire Christian Estrosi

Le maire de Nice (Alpes-Maritimes), Christian Estrosi, annonce sur France Bleu Azur la transformation de la patinoire Jean Bouin en un centre aquatique. "La patinoire Jean Bouin restera jusqu'aux JO de 2030, car notre équipe de hockey, les Aigles de Nice, et nos patineurs artistiques s'y entraînent", a détaillé l'élu.

C'est grâce aux Jeux olympiques d'hiver, qui seront accueillis en partie à Nice en 2030, que ce projet est possible. "Les JO vont financer une patinoire olympique à côté de l'Allianz Riviera. Ce sera une vraie patinoire d'une dimension digne de Nice. Elle offrira deux fois plus de capacité d'accueil que celle d'aujourd'hui."

De ce fait, "nous allons pouvoir transformer toute la patinoire Jean Bouin pour en faire un grand centre nautique. La verrière sera refaite et mise aux normes. En plus du bassin de 50 mètres entièrement rénové, il y aura un bassin de 25 mètres et une partie ludique avec des jeux d'eau pour les familles et les enfants."

Rénovation nécessaire

Christian Estrosi affirme que cette rénovation est nécessaire, quarante ans après l'inauguration du bâtiment. "Les vitres ne sont plus étanches, elles n'assurent aucune isolation. Cela coûte 1,2 million d'euros en énergie par an, car nous refroidissons de l'air d'un côté avec la patinoire et, de l'autre côté, nous réchauffons de l'eau."