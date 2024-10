JO d'hiver 2030 : Martin Fourcade candidat à la présidence du comité d'organisation

Martin Fourcade a décidé de ne plus cacher ses intentions. Dans un entretien accordé au quotidien sportif l'Equipe, mercredi 23 octobre, la légende du biathlon tricolore a officiellement annoncé sa candidature à la présidence du futur comité d'organisation des Jeux d'hiver 2030, une édition attribuée aux Alpes françaises par le Comité international olympique (CIO) l'été dernier.

"C'est un peu théâtral de le dire ainsi, mais on est à un tournant des Jeux d'hiver et à un moment important de l'histoire de la montagne française et de ses enjeux, avance-t-il. Je me sens cette responsabilité de porter ce projet pour donner du sens et du concret à cet engagement".

Fourcade, un favori de longue date

"J'ai vécu les Jeux de Paris 2024 très intensément et ça a fait remonter plein de choses de mon histoire avec les Jeux, cette émotion particulière. Tout cela a décidé de mon engagement avec aussi un niveau d'ambition qui est fort (...) Cet engouement, cette pédagogie qu'a fait Paris 2024, c'est un vrai atout pour les Alpes 2030. Ce ne sera pas facile mais j'y vais avec beaucoup d'enthousiasme car je suis persuadé que l'on a les moyens de réussir des Jeux magiques", affirme l'ex-champion aujourd'hui âgé de 36 ans.

Son nom figure, depuis de longs mois déjà, parmi les favoris pour devenir le patron de ce prochain Cojop. La réunion avec les promoteurs des JO 2030, prévue jeudi à Matignon, devrait permettre d'y voir plus clair sur la future organisation. Ces dernières semaines, l'exécutif a nommé le préfet Pierre-Antoine Molina comme délégué interministériel aux Jeux olympiques et paralympiques. Le Parlement doit par ailleurs voter la garantie financière dans le cadre du budget 2025, actuellement examiné à l'Assemblée nationale.