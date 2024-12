"Mon ours en peluche" rassemble 130 ours et peluches issus des 15 000 jouets de la collection du musée. Elle suit l’évolution de ces nounours mais rappelle surtout de tendres souvenirs.

A partir du 4 décembre, le musée des Arts décoratifs de Paris devient le paradis des fans d'ours en peluche, ce jouet créé au début du XXe siècle. Dans une ambiance immersive, on peut retrouver Winnie l'ourson créé en 1926, l’ours Paddington né en 1958, mais aussi des objets insolites comme une chaise fabriquée uniquement avec des nounours.

"J’aimerais l’avoir que pour moi", "Moi j’adore les nounours parce qu’ils sont trop mimis", s'exclament des enfants. Margaux confie même avoir "150 ours amis imaginaires" chez elle, dont un qu'elle aurait aimé apporter mais qui est trop difficile à transporter : il mesure 2,40 mètres ! "Il reste dans ma chambre, il mange des noix à longueur de journée", assure-t-elle.

"Mon mari aussi a son nounours." Christiane, 70 ans à franceinfo

Un peu plus loin, devant les peluches plus anciennes, on peut trouver de plus grands enfants comme Christiane, 70 ans. Elle aussi a un ours en peluche "un peu râpé" à la maison, qui la suit depuis 64 ans. "Mon mari aussi a son nounours. Mais il est sur une étagère, on ne s’en sert plus", raconte-t-elle.

Symbole culturel et social

Pour Anne Monier Vanryb, la conservatrice de la collection de jouets du musée, il n’y a pas de honte à garder son nounours : "C’est vraiment le confident de l’enfant, l’ami. C’est le seul jouet qui a cette dimension, qu’on peut emmener partout et qui va vivre la même chose que soit. Cela permet à l’enfant de projeter beaucoup de chose sur son ours en peluche."

Véritable symbole culturel et social, l'exposition permet aussi de retracer son rôle important dans le cinéma, la publicité ou encore la littérature. En effet, des gravures et des statuettes retracent l'évolution de l'ours et de notre regard sur cet animal. Il y a de nombreuses œuvres d'artistes contemporains, de mode et de nombreux objets de la culture populaire.

L’exposition est ouverte jusqu’au 22 juin 2025.