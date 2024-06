Voter, s'engager : qu'en pensent les ados ? Regardez le nouveau numéro de "C quoi l'info ?"

Tous les jours du lundi au vendredi, Camille Dahan, Nacer Boubekeur et Marianne Théoleyre proposent aux jeunes de 12 à 18 ans un tour d’horizon de l’actualité.

Parmi les 18-24 ans, 7 jeunes sur 10 ne sont pas sûrs d'aller voter aux élections européennes ce dimanche 9 juin. Quel rapport à la politique ont les jeunes générations ? Sont-ils pour ou contre le vote obligatoire ? Ou le vote dès 16 ans ? Notre journaliste Marianne Théoleyre en a discuté avec Kholloud, Chams et Rayane, tous les trois collégiens à Drancy.

