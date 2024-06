Un ado palestinien réfugié en France témoigne...Regardez le nouvel épisode de "C quoi l'info?"

Tous les jours du lundi au vendredi, Camille Dahan et Nacer Boubekeur proposent aux jeunes de 12 à 18 ans un tour d’horizon de l’actualité

À 12 ans, Asef Abu Mahadi est l’un des quatorze enfants palestiniens blessés qui ont été évacués vers la France depuis le début de la guerre dans la bande de Gaza. Sa jambe droite a été arrachée par un missile israélien. Depuis décembre, l’adolescent accompagné de sa mère Raja essaye de se reconstruire loin du reste de sa famille. Il livre son témoignage.

