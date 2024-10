Qui est vraiment Donald Trump ? Regardez le nouveau numéro de "C quoi l’info ?"

Tous les jours du lundi au vendredi, Camille Dahan, Nacer Boubekeur et Marianne Théoleyre proposent aux jeunes de 12 à 18 ans un tour d’horizon de l’actualité.

Donald Trump, l'ancien président des États-Unis, est de nouveau en lice pour les élections présidentielles de 2024. Après avoir perdu face à Joe Biden en 2020, il a défié le résultat des élections, provoquant une crise politique qui a culminé avec l'assaut du Capitole le 6 janvier 2021. Cet événement a choqué le monde entier. Mais qui est vraiment Donald Trump ? D’où vient-il ? Comment en est-il arrivé là ?

"C quoi l’info ?" vous propose de revenir sur le parcours de l’homme qui pourrait être réélu président des Etats-Unis le 5 novembre.

Une enfance dorée

Né le 14 juin 1946 dans un quartier aisé de New York, Donald Trump a grandi dans une famille riche. Son père, Fred Trump, était un promoteur immobilier à succès. Sa mère Mary Anne Trump était mère au foyer. Malgré une scolarité difficile, il a réussi à obtenir un diplôme en sciences économiques à l'Université de Pennsylvanie. Avec la fortune offerte par son père, il a commencé sa propre carrière dans l'immobilier et construit un empire commercial.

Une carrière politique surprenante

En 2016, Donald Trump a remporté la présidence, malgré les pronostics qui le voyaient perdre face à Hillary Clinton. Son slogan "Make America Great Again" a convaincu de nombreux électeurs. Son mandat a été marqué par des décisions controversées, comme l'interdiction d'entrée au Etats-Unis pour les personnes venant de 7 pays musulmans, la construction d’un mur à la frontière mexicaine et la séparation des familles de clandestins expulsés.

Un retour en force ?

Malgré plusieurs accusations et procès, Donald Trump reste très populaire pour une partie des électeurs américains. Il a récemment été ciblé par plusieurs tentatives d'assassinat, mais cela ne l'a pas empêché de poursuivre sa campagne avec fracas, entre buzz et phrases assassines. Les sondages montrent une compétition serrée entre Donald Trump et la candidate démocrate Kamala Harris, faisant de cette élection l'une des plus disputées depuis des décennies.

Alors que les élections approchent, la question demeure : Donald Trump réussira-t-il à redevenir président ?

C quoi l'info ?, c'est le rendez-vous quotidien d'actualité de franceinfo pour les collégiens et les lycéens. Des vidéos, du lundi au vendredi, disponibles sur franceinfo.fr et à retrouver sur notre chaine YouTube, notre compte Snapchat, notre compte TikTok, et notre compte Instagram.