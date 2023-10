Punaises de lit, l’exploit du RC Lens, et une Française prix Nobel : regardez le nouveau numéro de "C quoi l'info ?"

Durée de la vidéo : 4 min

Tous les jours du lundi au vendredi, Camille Dahan et Nacer Boubekeur proposent aux jeunes de 12 à 18 ans un tour d’horizon de l’actualité.

Mathilde Panot, députée et présidente du groupe LFI-NUPES a brandi une fiole remplie de punaises de lit à l’Assemblée nationale ce mardi 3 octobre pour dénoncer le manque d’action du gouvernement vis-à-vis de la prolifération des punaises de lit.

Ce mardi 3 octobre, l’équipe de football du RC Lens s’est imposée face à Arsenal lors de la deuxième journée de poules de la Ligue des champions, une joie immense pour les supporters.

Le groupe américain Meta envisage de proposer des abonnements payants aux Européens, pour les plateformes Facebook et Instagram, en échange de l’absence de publicité.

La recommandation de Camille, c’est le nouveau roman graphique d’Hugo Clément, intitulé Le Théorème du Vaquita. Un ouvrage qui change notre regard sur les écosystèmes.

Au moins 21 personnes sont mortes dont 2 enfants dans un accident de bus dans la périphérie de Venise en Italie mardi 3 octobre.

Anne L’Huillier, professeure de physique atomique, est devenue la 5e femme à recevoir le Prix Nobel.





