Israël : ces jeunes refusent le service militaire et risquent la prison...Regardez le nouvel épisode "C quoi l'info?"

Tous les jours du lundi au vendredi, Camille Dahan et Nacer Boubekeur proposent aux jeunes de 12 à 18 ans un tour d’horizon de l’actualité.

En pleine guerre contre le Hamas, des jeunes Israéliens refusent de faire le service militaire de leur pays. On les appelle les Refuzniks. Ils risquent la prison pour cette opposition et sont insultés, rejetés par leurs compatriotes et leurs familles. Ces jeunes témoignent et expliquent pourquoi ils ont fait ce choix.

C quoi l'info ?, c'est le rendez-vous d'actualité quotidien de franceinfo pour les collégiens et les lycéens. Un JT de 5 minutes, du lundi au vendredi, disponible sur franceinfo.fr et à retrouver sur notre chaine YouTube, notre compte Snapchat et notre compte TikTok.