De Kaboul à Blois, l'histoire d'Atifa qui a fui les talibans. Retrouvez le nouveau numéro de “C quoi l’info ? ”

“C quoi l’info ?” vous emmène à la rencontre d’Atifa, une adolescente qui a fui l’Afghanistan après le retour des talibans au pouvoir il y a trois ans. Elle nous raconte la vie difficile de ses amies restées sur place.

Atifa sort du lycée, sourire aux lèvres. À 18 ans, elle se prépare à passer son bac dans un établissement professionnel à Blois. Au mois de juin, elle devra disserter en français, une langue qu’elle a apprise en quelques années seulement. Malgré la charge de travail, elle s’estime chanceuse : “Ici, c’est mieux que là-bas ”.

Là-bas, c’est l’Afghanistan, le pays qu’elle a fui après le retour des talibans au pouvoir, des hommes armés qui imposent leur vision stricte de l’islam. Le 8 mai 2021, un attentat devant son école fait plus de 50 morts.

Trois mois plus tard, les talibans, ont pris d'assaut Kaboul, la capitale de l'Afghanistan après 20 ans de présence militaire américaine et internationale dans le pays. La peur s’empare d’une partie de la population lorsque ces hommes armés reprennent le pouvoir, imposant une vision stricte de l’islam, à l’encontre des droits de l’homme et surtout de la femme. Comme de nombreux autres Afghans, sa famille et elle décident de fuir dans la précipitation.

“Tout est fermé pour les filles .”

Désormais loin de ses amis, elle essaye de garder contact malgré les 7000 kilomètres qui les séparent. Chaque semaine, elle téléphone en visio à sa meilleure amie Samira, qui lui raconte comment les talibans réduisent chaque jour le droit des femmes, en imposant leur interprétation de la loi islamique, la charia. “Ils ont fermé les lycées, l’école… tout est fermé pour les filles”, déplore-t-elle. Les Afghanes doivent se couvrir intégralement, ne peuvent pas exercer certaines professions, et ne peuvent pas aller à l’école après 12 ans.

À quoi ressemble la vie des femmes en Afghanistan alors que les talibans sont au pouvoir depuis plus de 3 ans ? A travers le parcours d’Atifa et le témoignage de son amie Samira, “C quoi l’info ? ” propose de décrypter ce qui se passe là-bas et comment on en est arrivé là en remontant dans le passé avec les archives de l'INA.

