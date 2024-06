Comment Taylor Swift a bâti un empire...Regardez le nouvel épisode de "C quoi l'info?"

Tous les jours du lundi au vendredi, Camille Dahan et Nacer Boubekeur proposent aux jeunes de 12 à 18 ans un tour d’horizon de l’actualité.

Elle fait vibrer des centaines de milliers de fans à travers le monde. Et c’est bien grâce à ses "swifties" que Taylor Swift est aujourd'hui la reine de l’industrie de la musique. Mais comment à 34 ans est-elle devenue milliardaire ? C’est ce que nous révèle un reportage d' Envoyé Spécial diffusé ce jeudi 6 juin sur France 2. C quoi l'info revient sur ce phénomène Taylor Swift, alors que sa tournée en France vient tout juste de s’achever.

