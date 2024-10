C quoi l'info ? 5 minutes pour comprendre pourquoi la guerre s’étend au Proche-Orient

"C quoi l’info ?", c’est le média d’actualité de franceinfo destiné aux 12-18 ans présenté par Nacer Boubekeur et Marianne Théoleyre.

Les affrontements entre Israël et le Hamas depuis le 7 octobre 2023 se sont étendus à toute la région, impliquant de plus en plus d’acteurs. Alors, qui sont ces groupes et pays impliqués dans le conflit ?

Tout d'abord, il y a le Hamas, une organisation palestinienne qui a pour objectif de détruire l’Etat d’Israël, qu’elle ne reconnaît pas. Elle veut aussi libérer les territoires occupés par Israël et créer un Etat palestinien religieux. Elle est à différencier de l'Organisation pour la Libération de la Palestine (OLP), qui elle, négocie pour la paix.

Israël, une puissance militaire majeure, a réagi aux attentats du 7-Octobre avec une offensive massive. L'État hébreu a un objectif : éliminer le Hamas et ses armes, quitte à rendre invivable la bande de Gaza pour les habitants.

Pourquoi le Liban et le Liban sont-ils aussi impliqués ?

Autre acteur des hostilités : Le Hezbollah, une autre organisation armée basée au Liban. Soutenu par l’Iran, le Hezbollah a, entre autres, lancé des missiles sur Israël pour montrer son soutien au Hamas. Ce groupe, composé de 20 000 à 50 000 combattants selon les experts, est lui aussi hostile à Israël depuis des décennies. En réponse à ses attaques, Israël a frappé des cibles au Liban, forçant un million de Libanais à fuir.

Derrière le Hamas et le Hezbollah, on retrouve un autre acteur clé : l’Iran. Ce pays finance et soutient ces deux groupes armés. En octobre 2024, l’Iran a directement attaqué Israël avec une pluie de missiles, marquant son entrée officielle dans le conflit. Selon l’Iran, c’est une réponse à la mort de leaders du Hamas et du Hezbollah, tués par Israël.

